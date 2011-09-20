مراکز رشد اقماری یزد توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی امراللهی ظهر سه شنبه در جمع فعالان مرکز رشد فناوری ابرکوه از تلاشهای انجام شده در این مرکز اظهار داشت: فعالیتهای مرکز ابرکوه به عنوان فعالترین مرکز رشد شهرستانی استان مایه مباهات است.

وی همچنین از مرکز طبس نیز به عنوان یکی مراکز رشد اقماری فعال استان یاد کرد و بر گسترش شرکتهای رشد اقماری در شهرستانها تاکید کرد.

امراللهی یادآور شد: هیچ محدودیتی برای ارائه خدمات به شرکتهای شهرستانی مانند شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد وجود ندارد و آنان نیز می توانند بر اساس آئین نامه ها از خدمات رفاهی، آموزشی، علمی و پژوهشی در نظر گرفته شده بهره مند شوند.

وی افزود: پارک علم و فناوری هیچ گونه بودجه ای برای خرید، اجاره و ساخت مراکز رشد شهرستانی در اختیار ندارد و تنها در صورت تامین مکان مناسب از طرف فرمانداریها قادر به تجهیز، راهبری، نظارت و مدیریت بر این مراکز و گسترش خدمات است.

مدیر مرکز رشد فناوری ابرکوه نیز در این مراسم اظهار داشت: این مرکز دارای سه هسته پیش رشد، 9 شرکت انکوباتور و 10 شرکت خارج شده از مرکز است و در وسعتی به مساحت 570 متر مربع به فعالیت می پردازد.

علی اصغر قیومی افزود: با در نظر گرفتن سرانه های مناسب ایجاد انگیزه بیشتر در فعالان مراکز رشد را شاهد خواهیم بود.

وی یادآور شد: مرکز ابرکوه به محلی برای ارائه نو آوریها و اولین ها در شهرستان تبدیل شده است و بسیاری از فعالیتها برای نخستین بار در این مرکز شروع شده است که از جمله آنها می توان به تأسیس اولین کلینیک گیاهپزشکی و اولین شرکت معماری در شهرستان اشاره کرد.

قیومی افزود: این مرکز حتی به یک مرکز مشاوره برای دیگر شهرهای اطراف نیز تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه ابرکوه یکی از قطبهای کشاورزی استان به شمار می رود، عنوان کرد: یکی از موفقیتهای مرکز رشد ابرکوه تشکیل شرکتهای مرتبط با این بخش است که از صفر تا صد خدمات مورد نیاز کشاورزان را با علم روز انجام می دهند و استقبال خوبی از این خدمات صورت پذیرفته است.

قیومی افزود: با وجود حجم این فعالیت ها آئین نامه های حمایتی پارک کمتر در مورد مراکز رشد اعمال می شود و انتظار داریم که با در نظر گرفتن سرانه های مناسب زمینه ایجاد روحیه و انگیزه هر چه بیشتر فراهم شود.

وی یاد آور شد: این مرکز 24 نیروی بیمه شده دارد و 75 نفر نیز به صورت پاره وقت و نیمه وقت در موسسات این مرکز به کار مشغول هستند.

عضو شورای پذیرش مرکز رشد ابرکوه نیز اظهار داشت: با وجود نیروهای تحصیلکرده و سرشناس در سطح شهرستان تعدد در خواستها برای فعالیت در این مرکز را شاهد هستیم.

حسین حاتمی افزود: به دلیل مشکلات متعدد ناگزیر از رد بسیاری از این تقاضاها هستیم و این مسئله لزوم توجه بیشتر و جدی تر به توسعه مرکز را یادآور می شود.

حاتمی یادآور شد: توجه ویژه و کمک به موفقیت مرکز رشد فناوری ابرکوه به عنوان نخستین مرکز رشد شهرستانی کشور باید از اولویتهای پارک علم و فناوری استان یزد باشد و موفقیت یا عدم موفقیت مرکز رشد ابرکوه الگو و چشم انداز مناسبی برای دیگر مراکز کشور است.