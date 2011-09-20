به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید رضا گرامی ظهر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس گفت: هفته دفاع مقدس فرصتی بزرگ برای آشنایی بیشتر جوانان با فرهنگ بسیج و شهادت است که در این راستا برنامه های مختلفی را به صورت متمرکز و یا غیر متمرکز در این شهر اجرا می شود.

وی با اشاره به تعدادی از برنامه های این هفته، ادامه داد: دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، برگزاری رژه نیروهای مسلح، برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی، برگزاری یادواره شهدای رسانه، نورافشانی در شب 31 شهریور و... از جمله برنامه های است که مردم شیراز می توانند از آنها استفاده کنند.

فرمانده سپاه ناحیه بقیه الله شیراز در خصوص حضور فرمانده بسیج کشور در شیراز افزود: سردار نقدی فرمانده بسیج کشور پنجشنبه شب نشستی با بسیجیان و نخبگان بسیج خواهند داشت.

سرهنگ گرامی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه باید شاهد ترویج فرهنگ واقعی دفاع مقدس در شیراز باشیم، گفت: ستادها و نهادهای مختلفی با صرف هزینه های فراوان تشکیل می شود ولی آنچه را که مردم باید لمس و درک کنند دیده نمی شود که نشان از ظاهری بودن سخنان دارد.

فرمانده سپاه ناحیه بقیه الله شیراز تاکید کرد: برخی از مدیران استان و شهرستان نباید از جایگاه رفیع شهدا به نفع مسائل و پیشبرد کارهای خود استفاده کنند بلکه باید فرهنگ بسیج و شهادت در رفتار مدیران نهادینه شود.