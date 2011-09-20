صبا در خانه به دنبال کسب سومین پیروزی متوالی است

مهدی جعفری یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: تیم صبای قم در این دیدار در حالی به میدان می‌رود که بازیکنان این تیم که در دیدار هفته چهارم لیگ برتر فوتبال برابر شهرداری ساوه گل کاشتند و در خارج از خانه تیم را به پیروزی رساندند، از وضعیت خوبی برخوردار هستند.



وی افزود: دست کادر فنی تیم صبای قم در این دیدار کاملا باز است که بهترین بازیکنان صبای قم در این دیدار به زمین مسابقه فرستاده شده و انشاءالله برابر تیم مدعی و خوب فولاد گستر تبریز از شرایط میزبانی بهره ببرد و به سومین پیروزی خانگی خود دست یابد.



مدیر تیم فوتسال صبای قم اضافه کرد: همه بازیکنان این روزها با انگیزه زیادی در ترکیب اصلی صبا حضور داشتند و برای دیدار با فولاد گستر تبریز آماده هستند تا بتوانیم بعد از شکست دادن پرسپولیس و میثاق تهران در خانه به پیروزی دیگری دست یابیم.



وی با اشاره به اینکه تیم ما بعد از سه هفته در این دیدار با مشکل مصدومیت دیگر بازیکنان مواجه نیست، تصریح کرد: کادر فنی صبای قم در بازی حساس و تعیین کننده عصر پنجشنبه این هفته مقابل فولاد گستر تبریز بازیکنان را در شرایطی آماده و مطلوب از نظر وضعیت جسمانی و هماهنگی تیمی در اختیار دارد و قطعا صبای قم با تکیه بر توان تمام مهره‌های خود با هدف کسب سه امتیاز مقابل حریف میانه جدولی خود در لیگ برتر به دنبال کسب هر سه امتیاز به میدان می رود.



جعفری یگانه بیان داشت: البته صبای قم در طول هفته به خوبی برای مسابقات هفته پنجم لیگ برتر به خوبی تمرین کرد و تمام بازیکنان اصلی و کلیدی خود را که در دیدارهای قبل به خوبی کار کرده اند برای این مسابقه نیز با شرایط خوبی به کار خواهد گرفت.



وی یاد آورشد: یکی از بازیکنان مصدوم تیم ما، حمید ذوالفقاری بود که به سبب آسیب‌دیدگی شدیدی که از هفته نخست مسابقات لیگ برتر با آن دست به گریبان شد، دیدارهای ما با فیروز صفه و میثاق را از دست داد اما با رفع مصدومیت در این دیدار امکان همراهی تیم صبای قم را دارد.



مدیر تیم فوتسال صبای قم بیان داشت: تمام بازیکنان در سلامتی کامل به سر می برند و کاملا آماده انجام دیدار هفته پنجم از دور رفت لیگ برتر بین صبای قم و فولاد گستر تبریز هستند تا در این دیدار خانگی نتیجه خوبی کسب کنیم.



گفتنی است: دیدار تیم های فوتسال صبای قم و فولاد گستر تبریز در حالی از ساعت 16 پنجشنبه سی و یکم شهریورماه در سالن شهید حیدریان شهر مقدس قم برگزار می شود که صبای قم در حال حاضر با کسب 9 امتیاز در رده چهارم جدول ایستاده است.