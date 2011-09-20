برپایی نمایشگاه بین المللی خوشنویسی خط سبحان در ارس

مهرداد محمدپور سرپرست و مبدع خطوط مبارک سبحان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: حجاب محدودیت نیست مصونیت است جوانان هنرمند این مرز و بوم همیشه در تلاش هستند تا با هنرهای مبارک تجسمی خطوط سبحان، گامهای بلندی در عرصه ترویج و گسترش حجاب و عفاف در جهان بردارند.

وی افزود: حجاب و عفاف در نگاه قشری از مردم جامعه فقط پوشش برای زن محصوب می شود، در حالی که چنین نیست، حجاب و عفاف نه تنها شامل آقایان نیز می شود بلکه در مفهوم و ابعاد گسترده می توان به حجاب چشم، حجاب در گفتار، حجاب رفتاری، حجاب و عفت اشاره داشت که شامل سنین بالا حتی در سنین سالمندی نیز است.

گالری این آثار هنری که به نام بهشت بشارت نامگذاری شده است گامی نو در هنرهای تجسمی جهان به شمار می آید.

این نمایشگاه که با مشارکت اداره کل امور بانوان و خانواده، استانداری آذربایجان شرقی برگزار شده و با محوریت حفظ ، توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی ایرانی با ارائه غرفه های تخصصی در زمینه پوشش های اسلامی با سلایق و نیازهای بانوان امروز جامعه برپا خواهد شد.

محل برگزاری این نمایشگاه در نقطه صفر مرزی ایران و نخجوان در جوار گمرک مسافری جلفای منطقه آزاد ارس بوده که به مدت یک هفته میزبان علاقمندان ایران و جهان است.