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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۲۶

"دی پرسه" گزارش داد:

ماندن یا نماندن در اتحادیه اروپا؛ موضوعی بحث برانگیز در انگلیس

ماندن یا نماندن در اتحادیه اروپا؛ موضوعی بحث برانگیز در انگلیس

یک روزنامه اتریشی در مطلبی با توجه به بحران اقتصادی اتحادیه اروپا از به وجود آمدن بحث های اختلاف برانگیزی بین سیاستمداران و احزاب انگلیسی در راستای لزوم ماندن یا خروج انگلیس از اتحادیه اروپا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی "دی پرسه" در تحلیلی نوشت: از طرف محافظه کاران انگلیسی فشارهای زیادی روی "دیوید کامرون" وارد می شود تا وی اجازه برگزاری یک رفراندوم به منظور باقی ماندن کشور انگلیس در اتحادیه اروپا را بدهد.

"مارک پریتچارد" از سیاستمداران و منتقدین اروپایی روز گذشته در مقاله ای که برای "دیلی تلگراف" نوشته بود اظهار داشت که اتحادیه اروپا غیر وابستگی انگلیس را از بین برده است.

بسیاری از انگلیسیها اتحادیه اروپا را به عنوان یک قدرت اشغالگر می دانند که آزادی آنها را محدود کرده، مالیات های آنها را افزایش داده و فرهنگ انگلیس را تضعیف کرده است. به این ترتیب انگلیسیها باید این اجازه را داشته باشند تا بر اساس یک رفراندوم در این باره تصمیم گیری کنند که آیا در اروپا باقی بمانند یا نه. 

"پریتچارد" همچنین خاطر نشان کرد که حمایت نمایندگان محافظه کار پارلمان انگلیس از سیاستهای اروپایی حکومت باتوجه به بحران یورو دیگر بیشتر از این وجود نخواهد داشت.

هفته گذشته حدود 120 نماینده محافظه کار انگلیسی بدون هماهنگی با حکومت با یکدیگر دیداری برگزار کردند تا درباره آینده انگلیس در اتحادیه اروپا با هم مشورت کنند. آنها همچنین انتقاد سختی را به سیاستهای اروپایی دیوید کمرون وارد کردند.

"دی پرسه" در ادامه نوشت: از طرفی شریک ائتلافی محافظه کاران یعنی لیبرال دموکراتها در انگلیس نمی خواهند ارتباط خود با اتحادیه اروپا را ضعیف کنند. 

کد مطلب 1412730

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