به گزارش خبرنگار مهر، عبدالسعید حقیقی مقدم ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه طرح‌های ملی رحمت و توانمندسازی دختران روستایی که در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، با تاکید بر انسجام‌بخشی به برنامه‌ها و حصول نتیجه از اجرای آنها اظهار داشت: طرح‌های ملی رحمت و توانمندسازی دختران روستایی از جمله طرح‌هایی است که به نتایج و آثار خوبی منتهی می‌شود.



وی ادامه داد: برای اجرای این طرح‌ها مجموعه‌ای از سرفصل‌ها و مطالب آموزنده تهیه شده که برای بانوان و دختران کاربرد دارد.



فرماندار قم با بیان اینکه این طرح‌ها بدون حاشیه برگزار شده است، از استقبال بانوان قمی برای استمرار آنها خبر داد و گفت: اگر اعتبارات لازم اختصاص یابد می‌توان حداکثر بهره‌وری را از اجرای این طرح‌ها برد.



حقیقی مقدم بیان داشت: نامه‌ها و مکاتبات زیادی از اثرات مثبت اجرای این طرح‌ها به ما رسیده که نشان دهنده اثربخشی این طرح‌هاست.



وی با بیان اینکه هنوز هم تشنگی برای حضور بانوان و دختران در کلاس‌های این طرح وجود دارد، خواستار اختصاص اعتبارات لازم برای استمرار این طرح‌ها شد.