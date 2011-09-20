کتاب "اعتیاد، عود و مهارت های زندگی" در ابرکوه رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه با حضور رئیس پارک علم و فناوری یزد و در محل مرکز رشد شهرستان ابرکوه از کتاب "اعتیاد، عود و مهارتهای زندگی" که حاصل کار جمعی تعدادی از کارشناسان و پزشکان در حیطه های ترک اعتیاد و روان شناسی است و به همت یک شرکت زیر پوشش مرکز رشد ابرکوه در حیطه مهندسی تحقیقاتی و خدماتی در حوزه سلامت به چاپ رسیده است، رونمایی شد.

یکی از نویسندگان این کتاب در این مراسم اظهار داشت: در مورد اعتیاد کتابهای مختلفی به رشته تحریر در آمده است و بیشتر کتابهایی که در این مورد تاکنون به چاپ رسیده در مورد ترک اعتیاد است این در حالی است که یکی از مشکلات اساسی در مورد افرادی که موفق به ترک اعتیاد می شوند، عود اعتیاد است.

رضاعلی فلاح زاده افزود: در این کتاب از بین روشهای جلوگیری از عود اعتیاد بهترین روش را که مهارت های زندگی است و تجارب موفق بسیاری را در بین ترک کنندگان اعتیاد به دنبال داشته است، به بحث گذاشته ایم.

وی عنوان کرد: تاکنون کتابی را در مورد مهارتهای زندگی موثر در عدم تجربه عود اعتیاد در مورد اینگونه افراد در بازار نشر شاهد نبوده ایم.

نجمه شهوازیان، محمدهادی فرحزادی، محمد صادق اسحاق پناه، صدیقه فلاح زاده و رضاعلی فلاح زاده از جمله افرادی هستند که مطالب خود را در این کتاب به رشته تحریر در آورده اند.

مرکز رشد فناوری ابرکوه نخستین مرکز رشد شهرستانی کشور به شمار می رود.