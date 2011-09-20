تفاهمنامه همکاری شهرداری و بنیاد ملی نخبگان امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا پاک فطرت شهردار شیراز با اشاره به جایگاه بنیاد ملی نخبگان فارس در کشور، خواستار ارتقای موقعیت شهر شیراز در عرصه های ملی و بین المللی با همکاری بنیاد ملی نخبگان در زمینه های مختلف شد.

شهردار شیراز با بیان اینکه توجه به نخبگان پیشرفت کشور را به دنبال خواهد داشت، تصریح کرد: آیندگان عملکرد امروز ما را بر اساس افکار و اندیشه هایمان ارزیابی می کنند، همانطور که اکنون ما دوره های مختلف تاریخی را بر اساس افکار و عملکردشان مورد ارزیابی قرار می دهیم.

پاک فطرت به کارکرد جدید شهرها در زمان حاضر اشاره کرد و گفت: نخبگان باید با نگاه پرسشگر خود و به چالش درآوردن مسئولان و ارائه راهکارهای اجرایی و ایجاد فرهنگ کار و تلاش با توجه به ظرفیتها و پشتوانه های علمیشان جامعه را به سوی توسعه یافتگی سوق دهند.

خلفی نژاد رئیس بنیاد ملی نخبگان استان فارس نیز در این مراسم با اشاره به پیچیدگیهای موجود در مدیریت شهری و توسعه کلانشهرها با توجه به افزایش جمعیت، اظهار داشت: نخبگان می توانند راهکارهای متفاوتی در تمام عرصه ها ارائه کنند که موجب ارتقای کشور شوند.

کدخدایی قائم مقام بنیاد ملی نخبگان استان و دارنده شش مقام کشوری در جشنواره خوارزمی، به ارائه راه حل های متفاوت توسط بنیاد نخبگان فارس پرداخت و اظهار داشت: این همکاریها در حوزه های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و ملی ، مبلمان شهری ، انرژیهای نو، ترافیک و حمل و نقل، خدمات شهری و ... با اولویت ارائه طرح های کاربردی قابل انجام است.

بنیاد ملی نخبگان استان فارس با بیش از 800 نفر عضو فعال، مقام اول را در زمینه نخبگی در کشور داراست.