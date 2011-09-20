هنرستان هنرهای زیبای دختران تهران رتبه نخست کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هنرجویان هنرستان هنرهای زیبای دختران تهران در جشنواره هنرستانهای فنی و حرفه ای کشوری که به منظور ارتقا کیفی و کمی آموزشهای فنی و حرفه ای و کار و دانش برگزار شده بود، موفق به کسب رتبه نخست شدند.

از دیگر اهداف این جشنواره، شناسایی استعدادهای برتر و ایجاد زمینه مناسب تحصیلی بود که در نهایت هنرستان هنرهای زیبای دختران تهران جایگاه خود در بین هنرستانهای دیگر به اثبات رسانید.

شیدا گرجی هنرجوی مقطع سوم موفق به کسب رتبه نخست در رشته نقاشی هنرستانهای فنی و حرفه ای کشور و همچنین رتبه نخست نقاشی در جشنواره عملی کشور شد.

عذرا خورشیدی رئیس هنرستان تجسمی دختران در گفتگو با مهر، ضمن اظهار خوشنودی از این اتفاق بزرگ خواستار توجه بیشتر مسئولان به استعدادهای برتر هنری شد.

گفتنی است هنرستان هنرهای زیبای دختران تهران زیر نظر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران فعالیت می کند.