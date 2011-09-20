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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۰۳

معاون وزیر خبرداد:

نظارت بر نحوه اجرای شیوه نامه ساماندهی حمل و نقل دانش آموزان

نظارت بر نحوه اجرای شیوه نامه ساماندهی حمل و نقل دانش آموزان

معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی و خانواده گفت: بر اجرای شیوه‌‌نامه ساماندهی حمل و نقل دانش‌آموزان در ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های کشور نظارت دقیق می کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشته حشمتیان درباره ساماندهی حمل و نقل دانش‌آموزی و بررسی موارد مرتبط با آن اظهار کرد: به استناد آیین‌‌نامه حمل و نقل دانش‌آموزی مصوبه هیئت دولت و براساس مفاد شیوه‌نامه حمل ونقل دانش‌‌آموزان که به استان‌های کشور نیز ارسال شده است، آموزش و پرورش از ارکان اساسی و تصمیم‌ساز در کارگروه ساماندهی و راهبری حمل و نقل دانش‌آموزان است.

وی با اعلام اینکه شیوه‌نامه ساماندهی حمل و نقل دانش‌آموزان از سوی مدیریت برنامه‌ریزی انجمن اولیا و مربیان این سازمان تهیه شده است، افزود: تشکیل کارگروه‌ ماده 18 در سطح استان‌ها با حضور اعضای تعیین شده در دستورالعمل مذکور و نمایندگان استاندار با محوریت مدیرکل آموزش وپرورش استان و دبیری رئیس کارگروه انجمن اولیا و مربیان برای بومی‌سازی شیوه‌نامه با هدف اجرای مطلوب و بهینه آن با توجه به مقتضیات استانی ضروری است.

حشمتیان ادامه داد: براساس ماده 19 آئین‌نامه مذکور این کارگروه متشکل از نمایندگان وزارت کشور، راه و ترابری و آموزش و پرورش است که وظیفه سیاست‌گذاری، ساماندهی و راهبری حمل و نقل دانش‌آموزان در کشور را بر عهده‌ دارد.

در ادامه این جلسه اعضای حاضر ضمن حمایت و پشتیبانی همه جانبه از طرح‌ها و برنامه‌های مطرح شده راهکارها و پیشنهادهای عملیاتی خود را ارائه دادند.

کد مطلب 1412750

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