نظارت بر نحوه اجرای شیوه نامه ساماندهی حمل و نقل دانش آموزان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشته حشمتیان درباره ساماندهی حمل و نقل دانش‌آموزی و بررسی موارد مرتبط با آن اظهار کرد: به استناد آیین‌‌نامه حمل و نقل دانش‌آموزی مصوبه هیئت دولت و براساس مفاد شیوه‌نامه حمل ونقل دانش‌‌آموزان که به استان‌های کشور نیز ارسال شده است، آموزش و پرورش از ارکان اساسی و تصمیم‌ساز در کارگروه ساماندهی و راهبری حمل و نقل دانش‌آموزان است.

وی با اعلام اینکه شیوه‌نامه ساماندهی حمل و نقل دانش‌آموزان از سوی مدیریت برنامه‌ریزی انجمن اولیا و مربیان این سازمان تهیه شده است، افزود: تشکیل کارگروه‌ ماده 18 در سطح استان‌ها با حضور اعضای تعیین شده در دستورالعمل مذکور و نمایندگان استاندار با محوریت مدیرکل آموزش وپرورش استان و دبیری رئیس کارگروه انجمن اولیا و مربیان برای بومی‌سازی شیوه‌نامه با هدف اجرای مطلوب و بهینه آن با توجه به مقتضیات استانی ضروری است.

حشمتیان ادامه داد: براساس ماده 19 آئین‌نامه مذکور این کارگروه متشکل از نمایندگان وزارت کشور، راه و ترابری و آموزش و پرورش است که وظیفه سیاست‌گذاری، ساماندهی و راهبری حمل و نقل دانش‌آموزان در کشور را بر عهده‌ دارد.

در ادامه این جلسه اعضای حاضر ضمن حمایت و پشتیبانی همه جانبه از طرح‌ها و برنامه‌های مطرح شده راهکارها و پیشنهادهای عملیاتی خود را ارائه دادند.