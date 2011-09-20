بازیکنان صبا در سلامت کامل آماده دیدار با فولاد گستر هستند

حسین گنجیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در دیدار با تیم فوتسال فولاد گستر تبریز که از هفته پنجم نیم فصل نخست مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور به میزبانی تیم صبای قم برگزار می‌شود، تمام بازیکنان را با شرایط خوبی در اختیار داریم.



وی ادامه داد: تیم فوتسال صبای قم در این مسابقه محروم یا مصدوم ندارد و حتی در آخرین دیدار صبا برابر تیم فوتسال شهرداری ساوه که در خارج از خانه برگزار شد تمام بازیکنان ما به بازی با حریف رسیده و تیم را در برتری قاطع پنج بر سه همراهی کردند.



مربی تیم فوتسال صبای قم افزود: در حال حاضر شرایط خوبی داریم و خوشبختانه بازیکنان صبا با تمرینات خوب و منظمی که زیر نظر کادر فنی در طول هفته برگزار کرده اند، از نظر آمادگی جسمانی و روحی کاملا آماده این مسابقه خانگی هستند.



وی با اشاره به دیدار صبا در مقابل تیم شهرداری ساوه، تصریح کرد: با توجه به اینکه در دیدار قبل، تیم ما در قم مقابل شهرداری ساوه به پیروزی رسیده است، بازیکنان صبا انگیزه بسیار زیادی دارند تا بتوانند سومین پیروزی متوالی را در خانه مقابل فولاد گستر تبریز کسب کنند.



گنجیان اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت بسیار خوبی داریم زیرا تیم در هفته اخیر و پیش از آغاز هفته پنجم مسابقات لیگ برتر، تمرینات منظم، خوب و مطلوبی برگزار کرده و امیدوارم روند رو به رشد صبای قم در بازی‌های آینده لیگ برتر تداوم داشته باشد.



وی بیان داشت: تنها چهار بازی از آغاز یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور گذشته است و برای ما عملکرد خوب تیم تا این هفته قابل توجه است و قطعا صبای قم با تمام توان در ادامه دیدارهای لیگ سیزدهم به مصاف حریفان می‌رود، ضمن اینکه پیروزی در دیدار های خانگی برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است.



مربی تیم فوتسال صبای قم تصریح کرد: بازیکنان ما توانایی‌های زیادی دارند که می‌تواند ما را در دیدار حساس هفته پنجم لیگ برتر مقابل فولاد گستر تبریز در سالن دو هزار نفری شهید حیدریان قم به موفقیت برساند تا به امید خدا روند خوب خود در لیگ سیزدهم را ادامه دهیم.



تیم فوتسال صبای قم که در حال حاضر با کسب 9 امتیاز در مکان چهارم جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال ایستاده است، از ساعت 16 پنجشنبه سی و یکم شهریور ماه در سومین بازی خانگی خود در سیزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور که دیداری از هفته پنجم نیم فصل نخست نیز محسوب می شود، در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان شهر مقدس قم میزبان تیم فولاد گستر تبریز است.

