سرپرست حوزه هنری آبادان و دبیر اجرایی این جشنواره به خبرنگار مهرگفت: دبیرخانه سومین جشنواره هنری مقاومت، با عنوان "پایتخت پنجره ها" در محل حوزه هنری آبادان کار تفکیک آثار و بازخوانی آنها را آغاز کرده و آثار راه یافته به بخش مسابقه در اختیار داوران هربخش قرار گرفته است.

مریم دلباری تصریح کرد: 967 قطعه عکس، 250 قطعه شعر،140 داستان و 18 متن نمایشنامه به دبیرخانه جشنواره رسیده است. در بخش عکس علاوه بر آثار هنرمندان خوزستانی، آثاری از شیراز و اصفهان نیز به جشنواره ارسال شده است.

دلباری با اشاره به شکل اجرای جشنواره امسال که تولید بسته فرهنگی و انتشار آثار جشنواره در قالب کتاب و نرم افزار است، به برنامه های جانبی جشنواره امسال اشاره کرد که نمایش فیلم در فضای باز برای مردم و برپایی نمایشگاه عکس دفاع مقدس درموزه خرمشهر است.



وی عنوان کرد: نمایشگاه عکس پایتخت پنجره ها شامل آثار برگزیده جشنواره های اول و دوم از 31 شهریور ماه در موزه دفاع مقدس به نمایش گذاشته می شود.



آئین پایانی جشنواره امسال با معرفی برگزیدگان هر بخش و رونمایی از آثار جشنواره اول و دوم پایتخت پنجره ها هفتم مهرماه در اهواز برپا می شود.