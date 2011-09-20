بازیکن پرویی از استقلال به فیفا شکایت کرد/ خطر کسر 6 امتیاز در کمین صدرنشین

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حیرانی مشاور بین الملل باشگاه استقلال با اشاره به حکم فیفا در مورد بدهی به این بازیکن به سایت باشگاه استقلال گفت: هفته پیش این حکم به دستمان رسید که در آن ریز مطالبات "پائولو رینالدو"پرویی آمده است. بر اساس شکایت مدیربرنامه های این بازیکن، رینالدو بیش از یکصدهزار دلار از استقلال طلب دارد که به این رقم باید جریمه دیرکرد را هم افزود.

وی افزود: در حکم فیفا آمده که اگر تا یک ماه این مطالبات پرداخت نشود، فدراسیون بین المللی فوتبال تصمیمات سخت گیرانه تری اتخاذ خواهد کرد و اولینِ آن کسر 6 امتیاز از تیم استقلال است، کما اینکه به تازگی این اتفاق برای یکی از تیمهای لیگ برتری سال گذشته افتاد.

حیرانی افزود: تعجب بر انگیز اینکه رینالدو دستمزد آبان ماه سال 1388 خود را هم نگرفته و این در شرایطی است که استقلال در آن زمان مشکلات مالی نداشت و جریمه این دیرکرد ها به همراه مطالبات معوقه بدهی استقلال را به این بازیکن سنگین تر می کند.



مشاور بین الملل باشگاه استقلال تاکید کرد: با راهنمایی کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال در مهلت تعیین شده درخواست تجدید نظرخود را به فیفا ارسال کردیم اما هنوز فیفا به این نامه ما پاسخی نداده است. به هر حال در صورتی که این درخواست مورد پذیرش فیفا قرار نگیرد، استقلال تنها 20 روزبرای پرداخت این پول فرصت دارد.



حیرانی تاکید کرد: این نخستین بار در تاریخ باشگاه استقلال است که اختلافات مالی با یک بازیکن به فیفا کشیده می شود و فیفا دراین مورد تصمیم می گیرد و حالا مدیران استقلال باید تاوان سهل انگاری گروه قبلی را بپردازند.

