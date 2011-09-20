ظرفیتهای ژئوپلتیک، فرصتهای مهمی را برای ایران و روسیه فراهم کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی در این سخنرانی "روابط ایران و روسیه در مناسبات جدید بین المللی" را مورد بررسی قرار داد و به برخی نکات مهم در این رابطه اشاره کرد و گفت: دو کشور ایران و روسیه دارای منافع مشترک و تهدیدهای مشترک هستند. علیرغم اینکه در برخی از موضوعات اختلاف نظرهایی دارند، اما نگاه های مشترک دو طرف در بسیاری از امور کم نیست.



وی در ادامه با طرح پرسش هایی پرداخت و درپاسخ به این پرسش ها گفت: لازمه پاسخ به سئوال های فوق داشتن تحلیل از شرایط فعلی جهان است. معتقدم هر گونه همکاری تابع نگاه و تحلیل مشترک است. تحلیل واحد از منافع مشترک و تهدیدهای مشترک نمی تواند صرفاً در روابط دوجانبه خلاصه شود. رسیدن به این تحلیل آنگاه شکل می گیرد که از سایر بازیگران بین المللی و بخصوص میزان قدرت و ضعف آنها، نحوه آرایش آنها و به ویژه روند سیر قدرت آنها که رو به افول است یا صعود، ارزیابی دقیقی داشته باشیم.



وی افزود: اکنون ما در مناسبات قدرت سه مدل را در مناسبات جهانی تجربه کرده ایم: اول مدل جنگ سرد و تقسیم مناسبات بین دو بلوک شرق و غرب؛ در این دوران جمهوری اسلامی ایران با شعار نه شرقی نه غربی، به هیچ یک از دو اردوگاه نپیوست. این شعار را کشورهای عضو جنبش عدم تعهد هم می دادند، اما جمهوری اسلامی ایران تنها نفی نمی کرد، بلکه معتقد بود باید این نظم عوض شود، در این سال ها جنگ 8 ساله به ایران تحمیل شد. مقاومت ایران نتیجه داد. دوم مدل پس از جنگ سرد که در آن ایالات متحده آمریکا خود را تنها ابرقدرت در عرصه بین المللی می دید و آنچه تحت عنوان رهبری جهان داشت به عنوان ژاندارم و پلیس جهان دنبال کرد. در همین ایام تئوریسین های آنها به اضمحلال شوروی اکتفا نکردند، و به صراحت از تجزیه روسیه به سه پارچه سخن راندند. در همین ایام آمریکا راهبرد نظامی را با جنگ اول خلیج فارس شروع کرد.

جلیلی در ادامه گفت : اشغال افغانستان و اشغال عراق بدون هیچ گونه مجوزی از شورای امنیت مبنای کار آمریکا قرار گرفت؛ در حالیکه آمریکا دو شعار دموکراسی و بازار آزاد را مبنای ادعایی برای سیاست های خود قرار داده بود، اما در صحنه بین المللی کاملاً بر خلاف آن عمل می کرد. نفی دموکراسی در مناسبات بین المللی با حرکت های یکجانبه نظامی علیه کشورها حتی بدون نظر شورای امنیت و اعمال تحریم های یکجانبه علیه بیش از 40 کشور دنیا از جمله رفتارهای مشهود آمریکاست که مغایرت آن با همین دو شعار ادعایی نیز کاملاً روشن است. در این دوره نیز جمهوری اسلامی ایران در برابر قدرت آمریکا ایستاد و به طور جدی به سیاست های آمریکا معترض بود و با هر گونه مشروعیت بخشی به رفتارهای آمریکا مخالفت کرد. همزمان امریکا بیشترین فشارها را علیه جمهوری اسلامی ایران دنبال کرد؛ در واقع این فشارها هزینه ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکا، ناتو و مطامع آنها برای دیکتاتوری در جهان بود. اما ایران نه تنها توانسته است در مقابل فشارها مقاومت کند بلکه پیشرفت نیز کرده است. ظرفیت های ملی، منطقه ای و بین المللی ایران نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه افزایش نیز پیدا کرد. قدرت جمهوری اسلامی در جهت تثبیت صلح، مقابله با پیشروی آمریکا و مقابله با گسترش ناامنی بوده است.



در مدل سوم یعنی پایان سلطه گری و یکجانبه گرایی، ما معتقدیم دوران ابرقدرتی و یکجانبه گرایی آمریکا به پایان رسیده است. اگر چه ایالات متحده آمریکا مذبوحانه تلاش می کند کماکان سلطه خود را حفظ کند، لیکن روند افول قدرت آمریکا مدتهاست شروع شده و سیر این روند نزولی روز به روز سرعت پیدا می کند، به گونه ای که آمریکا روز به روز موقعیت ها و پایگاه هایی را که در 60 سال گذشته به دست آورده بود، از دست می دهد. مدل رفتاری جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مقاومت در برابر خواستهای استکباری آمریکا امروز تکثیر شده است. در سرزمین های اسلامی یکی پس از دیگری شاهد سقوط متحدین تاریخی آمریکا هستیم. هم چنانکه در سایر نقاط جهان نیز هر جا دموکراسی و امکان انتخابات آزاد فراهم می شود، متحدین آمریکا از سوی مردم پس زده می شوند. سیر نتایج انتخابات در کشورهای آمریکای لاتین مثل اکوادور، ونزوئلا، بولیوی، نیکاراگوئه و ... هم بر خلاف منافع آمریکاست.



جلیل در ادامه یاد آور شد: ما معتقدیم در چنین شرایطی پاسخ به پرسش های ابتدایی صحبت، معنی پیدا می کند. روابط ایران و روسیه می تواند در نظم جدید جهانی، ظرفیت برای تقویت خواست جامعه جهانی یعنی مقابله با یکجانبه گرایی ایجاد کند. تلاش برای شکل گیری مناسبات جدید در عرصه بین المللی مبنی بر دموکراسی و احترام به حقوق ملت ها می تواند هدف مشترک باشد که بدون شک تجمیع ظرفیت های روسیه و ایران می تواند نقش مؤثر در این شکل گیری داشته باشد.



این مقام ایرانی افزود: ما معتقدیم اگر جمهوری اسلامی ایران توانسته در دوران جنگ سرد و یکجانبه گرایی آمریکا به تنهایی مقاومت و پیشرفت کند، این الگوی رفتاری در دوران جدید می تواند آثار بیشتری داشته باشد. فکر می کنم در برابر سیاست هایی چون "ناتوی جهانی شده" که اهدافی فراتر از اهداف نظامی را دنبال می کند و به دنبال آن است تا یکجانبه گرایی و سلطه جهانی را با ادبیاتی جدید دنبال کند، تقویت ظرفیت های منطقه ای مثل ظرفیت های موجود در منطقه قفقاز و آسیای میانه، منطقه خاورمیانه و خلیج فارس می تواند ظرفیتی ایجاد کند که مانع پیشروی قدرت های فزون خواه و دست اندازی آنها به منافع ملت ها شود. بدون شک روابط ایران -روسیه می تواند هسته اساسی رویش و تکثیر ظرفیت های منطقه ای در برابر هژمونی آمریکا باشد.