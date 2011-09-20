"موضوع مدرن متقدم" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بررسی دو موضوع خودآگاهی و هویت فردی در دوران مدرن متقدم می‌پردازد. نویسنده معتقد است این دو موضوع محور و اساس مباحث مطرح شده در دوران مدرن متقدم هستند. بر این اساس این دو موضوع و محور در آرای فیلسوفان از دکارت تا هیوم مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

ویژگی کتاب این است که برای اولین بار این دو موضوع و محور را در آرای متفکران انگلیسی، فرانسوی و آلمانی زبان مورد بررسی قرار داده است.

چگونگی توسعه و گسترش این دو موضوع و دو مفهوم در دوران مدرن متقدم که قرون هفدهم و هجدهم را دربر می‌گیرد و مبنای این دو مفهوم در دوران مدرن متقدم مورد توجه نویسنده بوده است.

آرای متفکران و فیلسوفانی چون دکارت، لاک، لایب نیتس، وولف و هیوم در این اثر مورد بررسی قرار گرفته‌اند و دیدگاه و نقش آنها در بسط و گسترش دو مفهوم خودآگاهی و هویت فردی مورد توجه قرار گرفته‌اند.