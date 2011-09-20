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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۳۶

با صدور پیامی؛

هاشمی رفسنجانی درگذشت آیت‌الله نجمی را تسلیت گفت

هاشمی رفسنجانی درگذشت آیت‌الله نجمی را تسلیت گفت

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پیامی درگذشت آیت‌الله محمدصادق نجمی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر،متن این پیام به شرح ذیل است:

درگذشت آیت‌الله محمدصادق نجمی موجب تأثر و تألم خاطر است.

این عالم جلیل‌القدر که دارای تالیفات متعدد و در زمینه‌های علوم حدیث و تاریخ اسلامی و تشیع است، علاوه بر آثار ارزشمند قلمی، حدود بیست سال به عنوان امام جمعه شهرستان خوی و دو دوره نمایندگی مردم آذربایجان غربی و شرقی در مجلس خبرگان رهبری و تاسیس و اداره دانشگاه آزاد اسلامی خوی منشا آثار و برکات بسیاری برای انقلاب اسلامی و مردم آن مناطق بود.

درگذشت این عالم ربانی را به علما، حوزه‌های علمیه، مردم شهرستان خوی و استان‌های آذربایجان غربی و شرقی به ویژه بازماندگانش تسلیت می‌گویم. از درگاه احدیت برای این فقید سعید رحمت واسعه و برای بستگان و خانواده محترمش صبر و اجر جزیل مسألت می‌کنم.
 

کد مطلب 1412789

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