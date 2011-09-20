به گزارش خبرگزاری مهر،متن این پیام به شرح ذیل است:
درگذشت آیتالله محمدصادق نجمی موجب تأثر و تألم خاطر است.
این عالم جلیلالقدر که دارای تالیفات متعدد و در زمینههای علوم حدیث و تاریخ اسلامی و تشیع است، علاوه بر آثار ارزشمند قلمی، حدود بیست سال به عنوان امام جمعه شهرستان خوی و دو دوره نمایندگی مردم آذربایجان غربی و شرقی در مجلس خبرگان رهبری و تاسیس و اداره دانشگاه آزاد اسلامی خوی منشا آثار و برکات بسیاری برای انقلاب اسلامی و مردم آن مناطق بود.
درگذشت این عالم ربانی را به علما، حوزههای علمیه، مردم شهرستان خوی و استانهای آذربایجان غربی و شرقی به ویژه بازماندگانش تسلیت میگویم. از درگاه احدیت برای این فقید سعید رحمت واسعه و برای بستگان و خانواده محترمش صبر و اجر جزیل مسألت میکنم.
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