پاک شدن خطوط عابر پیاده یک هفته بعد از خط کشی در ریگان

مسئول خدمات شهری شهرداری ریگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این طرح خطوط عابر پیاده نقاط حادثه خیز و پارکینگها به طول پنج هزار متر خط کشی می شود.
یوسف بهمنش در خصوص پاک شدن این خطوط بیان داشت: گرمای شدید ریگان باعث پاک شدن این خطوط شده است.
وی گفت: عبور و مرور در این معابر که در محور ترانزیتی ریگان- چابهار قرار دارد قبل از گذشت 24 ساعت از خط کشی نیز از دیگر عوامل پاک شدن این خطوط است.
این مسئول از پیگیری بروز این مسئله خبر داد و گفت: طرح خط کشی عابر پیاده در ریگان ادامه خواهد یافت.
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