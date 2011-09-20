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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۰۲

پاک شدن خطوط عابر پیاده یک هفته بعد از خط کشی در ریگان

پاک شدن خطوط عابر پیاده یک هفته بعد از خط کشی در ریگان

ریگان - خبرگزاری مهر: خط کشی معابر پیاده ریگان بعد از گذشت یک هفته در حال پاک شدن هستند.

مسئول خدمات شهری شهرداری ریگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این طرح خطوط عابر پیاده نقاط حادثه خیز و پارکینگها به طول پنج هزار متر خط کشی می شود.

یوسف بهمنش در خصوص پاک شدن این خطوط بیان داشت: گرمای شدید ریگان باعث پاک شدن این خطوط شده است.

وی گفت: عبور و مرور در این معابر که در محور ترانزیتی ریگان- چابهار قرار دارد قبل از گذشت 24 ساعت از خط کشی نیز از دیگر عوامل پاک شدن این خطوط است.

این مسئول از پیگیری بروز این مسئله خبر داد و گفت: طرح خط کشی عابر پیاده در ریگان ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 1412802

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