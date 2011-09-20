تاثیر فرهنگ کرمانشاه بر شکل گیری فرهنگ ایرانی غیرقابل انکار است

فرهاد تجری ادر حاشیه نمایشگاه هفته فرهنگ و هنر استان کرمانشاه در فرهنگسرای نیاوران تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کرمانشاه به گواهی تاریخ به نوعی مهد فرهنگ و تمدن کهن ایرانی است.

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی، افزود: این تاثیر قبل و بعد از اسلام همواره جاری بوده و ادامه دارد و جایگاه ارزشمند کرمانشاه به عنوان یک خطه فرهنگ ساز در ایران در همه عرصه ها از جمله جبهه های فرهنگی برای اعتلای فرهنگ اصیل ایرانی قابل توجه است.

تجری با تقدیر از برگزارکنندگان نمایشگاه هفته فرهنگی استان کرمانشاه تاکید کرد: از بانیان این نمایشگاه از جمله همانند استاندار تلاشگر استان هاشمی، حجت الاسلام آفتابی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه و سایر دست اندرکارانی که برای معرفی فرهنگ غنی کرمانشاه به هموطنان ایرانی تلاش دارند، تقدیر و تشکر می کنم.

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در پایان با تاکید بر جایگاه ویژه اقتصادی و اجتماعی استان کرمانشاه در کشور و لزوم انعکاس شایسته مسائل رسانه ای گفت: از همه رسانه های استان که در این نمایشگاه حضوری چشمگیر در این عرصه دارند از جمله خبرگزاری مهر که در انعکاس اخبار و رویدادهای این نمایشگاه فعالیت چشمگیری را از خود به نمایش گذاشته تشکر می کنم.