تماس روزانه چهارهزار نفر با 122 آبفای استان تهران

محسن پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر لزوم پاسخگویی سریع و دقیق کاربرهای واحد 122 در مورد موضوعهای مختلف آب و فاضلاب، این مرکز را مرجعی متمرکز برای راهنمایی مشترکان دانست.

وی با اشاره به مکانیزه بودن فعالیت این مرکز، افزود: تمام فعالیتها توسط رایانه کنترل می‌شود، به نحوی که تمام مکالمه‌ها ضبط شده و با ایجاد یک بانک اطلاعاتی بر اساس شماره تلفن مشترکان، نشانیها ذخیره می ‌شود.

این مسئول با اشاره به ثبت نشانی مشترکان در مرکز 122 بیان کرد: چنانچه یکی از مشترکان برای نخستین بار تماس گرفته و شماره تلفن و نشانی خود را بدهد، پس از ورود این اطلاعات توسط کاربر، در نوبتهای بعدی پس از تماس مشترک و اعلام شماره تلفن، خود سامانه به صورت خودکار نشانی و مشخصات را نمایش می ‌دهد.

وی راه‌اندازی سامانه گویا و انتظار مکالمه را گامی در راستای تسهیل و تسریع خدمات به مشترکان دانست و افزود: در مواقع شلوغ که اطلاعیه قطع آب صادر شده یا حادثه رخ داده است، این اطلاعیه توسط رایانه و مکالمات از پیش ضبط شده، علت وقوع حادثه و سایر اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مشترکان قرار می دهد تا به کاربر فرصت داده شود به سایر مشترکان پشت خط سریعتر پاسخ دهد.

پارسا یادآور شد: مزاحمت و تماس اشتباه از موانع این مرکز در ارائه خدمات است و از مشترکان درخواست می شود از تماسهای غیرضروری و بی ‌مورد با این مرکز خودداری کنند و همچنین در زمان تماس، صبر و حوصله پیشه کنند تا اپراتور پاسخگوی آنان باشد.