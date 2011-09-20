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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۴۰

پارسا به مهر خبر داد:

تماس روزانه چهارهزار نفر با 122 آبفای استان تهران

تماس روزانه چهارهزار نفر با 122 آبفای استان تهران

تهران - خبرگزاری مهر: مدیر مرکز اطلاع ‌رسانی و سامانه 122 آبفای استان تهران از تماس بیش از چهارهزار نفر به طور روزانه با این مرکز در مرداد ‌ماه سال جاری خبر داد.

محسن پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر لزوم پاسخگویی سریع و دقیق کاربرهای واحد 122 در مورد موضوعهای مختلف آب و فاضلاب، این مرکز را مرجعی متمرکز برای راهنمایی مشترکان دانست.

وی با اشاره به مکانیزه بودن فعالیت این مرکز، افزود: تمام فعالیتها توسط رایانه کنترل می‌شود، به نحوی که تمام مکالمه‌ها ضبط شده و با ایجاد یک بانک اطلاعاتی بر اساس شماره تلفن مشترکان، نشانیها ذخیره می ‌شود.

این مسئول با اشاره به ثبت نشانی مشترکان در مرکز 122 بیان کرد: چنانچه یکی از مشترکان برای نخستین بار تماس گرفته و شماره تلفن و نشانی خود را بدهد، پس از ورود این اطلاعات توسط کاربر، در نوبتهای بعدی پس از تماس مشترک و اعلام شماره تلفن، خود سامانه به صورت خودکار نشانی و مشخصات را نمایش می ‌دهد.

وی راه‌اندازی سامانه گویا و انتظار مکالمه را گامی در راستای تسهیل و تسریع خدمات به مشترکان دانست و افزود: در مواقع شلوغ که اطلاعیه قطع آب صادر شده یا حادثه رخ داده است، این اطلاعیه توسط رایانه و مکالمات از پیش ضبط شده، علت وقوع حادثه و سایر اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مشترکان قرار می دهد تا به کاربر فرصت داده شود به سایر مشترکان پشت خط سریعتر پاسخ دهد.

پارسا یادآور شد: مزاحمت و تماس اشتباه از موانع این مرکز در ارائه خدمات است و از مشترکان درخواست می شود از تماسهای غیرضروری و بی ‌مورد با این مرکز خودداری کنند و همچنین در زمان تماس، صبر و حوصله پیشه کنند تا اپراتور پاسخگوی آنان باشد.

کد مطلب 1412806

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