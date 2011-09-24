جوهرچی به بازیگران "عملیات 125" پیوست

داود هاشمی، تهیه کننده مجموعه تلویزیونی "عملیات 125" به خبرنگار مهر گفت: حسن جوهرچی به بازیگران این مجموعه افزوده شده است. تا کنون 15 حادثه گرفتیم و 65 درصد از تصویربرداری به پایان رسیده است.
وی در ادامه افزود: بازی عبدالرضا اکبری هم شروع شده است. آرمان موسیپور آهنگساز و اصغر آبگون صداگذار این مجموعه است.
در این مجموعه عبدالرضا اکبری، ایمان صفا، امیررضا دلاوری، مجید مشیری، یروسل، کاوه خداشناس، مجتبی رجبی معمار، افشین سنگچاپ، محمد رفیعی، حمید جدیدی، بیتا سحرخیز، مرجان شکوفکی، محمد عمرانی، شیوا خسرومهر، جمشید جهانزاده، محمد بزرگمهر، متین سادات ستوده، مهرداد فلاحتگر، فاطمه طاهری، مجید معافی، فرحناز منافیظاهر، مجید رحمتی، بیوک میرزایی و ... بازی میکنند.
مجموعه تلویزیونی "عملیات 125" روایتگر ماجراهایی است که برای آتشنشانان رخ میدهد. این سریال با مشارکت سازمان آتشنشانی و شبکه تهران تهیه میشود.
عوامل این پروژه عبارتند از ناظر کیفی و مشاور پروژه: علیرضا افخمی، نویسنده: آرش قادری، مدیر تصویربرداری: مصطفی احمدیان، طراح صحنه و لباس: حسین مجد، طراح چهرهپردازی: نوید فرح مرزی، صدابردار: اصغر آبگون، برنامهریز: خسرو نصیریخواه، دستیار اول کارگردان: مانی حقجو، منشی صحنه: شرف نسا نیرومند وعکاس: پوریا هنرمند.
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