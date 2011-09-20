به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی با اعلام اینکه در پیش نویس اصلاح قانون کار توجه همه جانبه ای به حقوق کارگر و کارفرما صورت می گیرد، گفت: پیش نویس در حال حاضر نهایی نشده است اما به طور یقین در تهیه این پیش نویس و لایحه به همه ابعاد کار توجه شده و سهم و قدر هر یک از شرکا به خوبی دیده می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درپاسخ به انتقاداتی درباره پیش نویس اصلاح قانون کار، اظهار داشت: پیش نویس در حال حاضر نهایی نشده و در دست تدوین است، اما به طور یقین در تهیه این پیش نویس و لایحه ای که تقدیم مجلس خواهد شد به همه ابعاد کار توجه می شود.

شیخ الاسلامی تصریح کرد: بنابراین این گمانه زنی ها و پیش داوری ها درباره پیش نویس اصلاح قانون کار که هنوز نهایی نشده است، مبنای درستی ندارد.