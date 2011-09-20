به گزارش خبرنگار مهر، خداداد مقبلی ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی با بیان اینکه هرمزگان در تعطیلات نوروزی سال جاری و چهار ماهه نخست سال، مقام دوم کاهش تلفات جاده ای را کسب کرده است، بیان داشت: این ارزیابی براساس شاخصهای ارزیابی مقایسه حوادث سال گذشته و استانهای سراسر کشور انجام شده است.

مدیر کل راه و ترابری هرمزگان عنوان کرد: استانهای خراسان جنوبی، هرمزگان، آذربایجان غربی بیشترین کاهش آمار تلفات جاده ای را به خود اختصاص داده اند و براساس گزارش دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداری تلفات در بخش برون شهری 41.8 درصد و در راههای روستایی 36.1 درصد کاهش نشان می دهد.

مقبلی ضمن ابراز رضایت کاهش تلفات جاده ای در استان افزود: برای ایمن سازی راههای پرتردد استان در سال جاری اجرای خط کشی به طول هزار و 500 کیلومتر، تهیه و نصب 900 مترمربع تابلو اطلاعاتی، تهیه و نصب 9هزار و 300 عدد انواع تابلوهای مسیرنما، جهت نما، اخطاری و انتظامی تهیه و نصب شبرنگ بر روی نرده پلها و گاردریل به طول 500 مترمربع در محورها صورت گرفته است.

مدیرکل راه وترابری هرمزگان گفت: 37 مورد آشکارسازی نقاط پر حادثه، نگهداری شش دستگاه سیستم روشنایی تونلها، نگهداری سیستم روشنایی راهها به طول 35 کیلومتر، رفع پنج نقطه پرحادثه در محور از دیگر اقداماتی است که صورت گرفته است.

وی هزینه تهیه و نصب این تابلوها را بیش از 10 میلیارد ریال عنوان کرده است.

مقبلی در خصوص دلایل کسب موفقیت افزود: با تلاش کارشناسان راه و ترابری با بهره گیری از توان بخش خصوصی در طول فعالیت دولت نهم و دهم، با احداث بیش از 34 کیلومتر آزاد راه، 400 کیلومتر بزرگراه، هزار و 430 کیلومتر راه روستایی، بهسازی و ارتقای راه فرعی به اصلی به طول 220 کیلومتر و ساخت هزار و 735 دستگاه پل و با بهره برداری از تونل تنگ زاغ که طولانی ترین تونل محور بندرعباس - سیرجان است، استان هرمزگان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رتبه دوم کاهش تصادفات و تلفات جاده ای را در سطح کشور کسب کرده است.