دستگاه هاي پژوهشي بايد در تعامل با بخش اجرايي به كارآفريني بپردازند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، مهندس سجادي در بازديد از پژوهشكده بيوتكنولوژي اصفهان كه در حال احداث و راه اندازي مي باشد، ضمن بيان اين مطلب افزود: فناوري هاي نو مانند نانوتكنولوژي و بيوتكنولوژي و فناوري زيستي در توسعه كشور نقش بسيار مهمي دارند و بايد تلاش شود تا دستگاه هاي پژوهشي كشور در تعامل با دستگاه هاي اجرايي به خصوص صنعت به كارآفريني بپردازند.

وي تصريح كرد: تعامل دستگاه هاي پژوهشي با دستگاه هاي اجرايي و صنعت مي تواند به توليد ثروت منتج شود. ضمن اينكه ايجاد و راه اندازي چنين پژوهشكده هايي به اهميت فعاليت هاي پژوهشي صحه مي گذارد و پژوهشگران كشور را از پرداختن به علوم صرف آكادميك به تحقيقات و پژوهش هاي كاربردي سوق مي دهد.

مهندس سجادي در بازديد از پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي منطقه مركزي كشور به مركزيت اصفهان، از پيشرفت كار اين پژوهشكده ابراز رضايت كرد.