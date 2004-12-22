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۲ دی ۱۳۸۳، ۱۲:۱۰

مشاور رئيس جمهور:

دستگاه هاي پژوهشي بايد در تعامل با بخش اجرايي به كارآفريني بپردازند

مشاور رئيس جمهور در بازديد از موسسه بيوتكنولوژي كشاورزي منطقه مركزي كشور در اصفهان گفت: دستگاه هاي پژوهشي بايد در تعامل با بخش اجرايي كشور به كارآفريني بپردازند.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، مهندس سجادي در بازديد از پژوهشكده بيوتكنولوژي اصفهان كه در حال احداث و راه اندازي مي باشد، ضمن بيان اين مطلب افزود: فناوري هاي نو مانند نانوتكنولوژي و بيوتكنولوژي و فناوري زيستي در توسعه كشور نقش بسيار مهمي دارند و بايد تلاش شود تا دستگاه هاي پژوهشي كشور در تعامل با دستگاه هاي اجرايي به خصوص صنعت به كارآفريني بپردازند.

وي تصريح كرد: تعامل دستگاه هاي پژوهشي با دستگاه هاي اجرايي و صنعت مي تواند به توليد ثروت منتج شود. ضمن اينكه ايجاد و راه اندازي چنين پژوهشكده هايي به اهميت فعاليت هاي پژوهشي صحه مي گذارد و پژوهشگران كشور را از پرداختن به علوم صرف آكادميك به تحقيقات و پژوهش هاي كاربردي سوق مي دهد.

مهندس سجادي در بازديد از پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي منطقه مركزي كشور به مركزيت اصفهان، از پيشرفت كار اين پژوهشكده ابراز رضايت كرد. 

کد مطلب 141285

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