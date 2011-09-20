مرزنشینان و مرزبانان دو عنصر تأثیرگذار در برقرارى امنیت مرزها هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود امیری ظهر سه شنبه در جلسه تعامل با مرزنشینان که با حضور جمعی از سران طوایف، ریش سفیدان و معتمدان حوزه استحفاظی هنگ مرزی میرجاوه برگزار شد، اظهار داشت: برقراری امنیت داخلی مستلزم برقراری امنیت پایدار در مرزها است و امنیت امروز مرزها، مرهون همکاری مرزنشینان و مرزبانان ایران اسلامی است.

وی با اشاره به بحث قاچاق که یکی از عوامل اصلی اختلال در امنیت مرزها است گفت: قاچاق مواد مخدر، سوخت و کالا به داخل و خارج از کشور، امنیت اجتماعى، اقتصادی و فرهنگى را مختل می ‌کند و این مشکل با مشارکت مرزنشینان قابل کنترل است.

وی افزود: در طول تاریخ، مرزنشینان با دفاع از آب و خاک ایران اسلامی ثابت کردند که افتخار ملت هستند و شهادت بسیاری از این دلیرمردان گواه بر این مدعا است.

فرمانده هنگ مرزی میرجاوه بیان داشت: باید همواره یاد و خاطره شهدای مرز که در راه مبارزه با سوداگران مرگ و حفظ امنیت جامعه از جان خود گذشتند زنده نگه داشت.

وی گفت: اقتدار و برخورد قاطع در برابر قانون شکنان و متجاوزان به حقوق عمومی و عطوفت و رافت اسلامی در برابر آحاد مختلف مرزنشینان از وظایف مرزبانان است و پشتیبانی و اعتماد آنان به خادمان خود، آنها را در اجرای اهدافشان یاری می ‌کند.

وی افزود: عزت نفس، دقت و مراقبت در انجام وظایف، ایجاد امنیت یکسان برای تمام مردم بدون توجه به قومیت، جنس و مذهب سرلوحه مرزبانان هنگ مرزی میرجاوه است.

ریش سفید منطقه مرزی ریگ ملک نیز در این جلسه با تشکر از تلاش‌ های شبانه‌ روزی ماموران مرزبانی اظهار داشت: با اقتدار و ثباتی که فرماندهی مرزبانی در مرزهای پهناور این استان دارد، امنیت به عنوان یکی از زیر ساخت‌ های ایجاد عدالت اجتماعی، برای مردم منطقه به حساب می آید و مرزبانان باید در راستای تأمین امنیت مرزها بیش از پیش تلاش کنند.

وی گفت: سعی ما بر این است که همکاری و تعامل با مرزبانان را به یک فرهنگ عمومی تبدیل کنیم.

یکی دیگر از سران طوایف نیز افزود: بی شک، امنیت امروز در مرزهای سیستان و بلوچستان مدیون فداکاری‌ ها و تلاش‌ های مرزبانان است و مرزنشینان به این امر واقفند که همکاری با مرزبانان در افزایش امنیت و آبادانی مرزها و ارائه خدمات بهتر نقش بسیار مهمی دارد.