مفهوم زمان در مدرنیته مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این اثر درصدد است سیر تکوین زمان و معاصر بودن را در اندیشه مدرن مورد بررسی قرار دهد.
به اعتقاد نویسنده این خصلت و ویژگی مدرنیته غربی است که زمان را از معنای طبیعی و واقعی خود دور ساخته است. در واقع زمان از چرخههای طبیعی و فرآیندهای طبیعی سهیم در آن مجزا شده است.
برای بررسی مفهوم زمان و معاصر بودن نویسنده بر آرای فیلسوفانی چون کانت، هگل، شوپنهاور، نیچه، هایدگر و آدورنو تأکید میورزد و این مفهوم را در آرای آنها مورد بررسی قرار میدهد.
این کتاب با عنوان "فلسفه و معاصر بودن از کانت تا نظریه انتقادی" از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است.
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