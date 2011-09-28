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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۷

مفهوم زمان در مدرنیته مورد بررسی قرار گرفت

مفهوم زمان در مدرنیته مورد بررسی قرار گرفت

مفهوم زمان در مدرنیته در قالب کتابی توسط اسپر همر بررسی و آرای متفکران و فیلسوفانی چون کانت در مورد آن مورد توجه گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این اثر درصدد است سیر تکوین زمان و معاصر بودن را در اندیشه مدرن مورد بررسی قرار دهد.

به اعتقاد نویسنده این خصلت و ویژگی مدرنیته غربی است که زمان را از معنای طبیعی و واقعی خود دور ساخته است. در واقع زمان از چرخه‌های طبیعی و فرآیندهای طبیعی سهیم در آن مجزا شده است.

برای بررسی مفهوم زمان و معاصر بودن نویسنده بر آرای فیلسوفانی چون کانت، هگل، شوپنهاور، نیچه، هایدگر و آدورنو تأکید می‌ورزد و این مفهوم را در آرای آنها مورد بررسی قرار می‌دهد.

این کتاب با عنوان "فلسفه و معاصر بودن از کانت تا نظریه انتقادی" از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است.

کد مطلب 1412855

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