مرحله سوم ليگ دسته اول بسكتبال با ويلچر باشگاههاي كشوربرگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري " مهر" در پايان مرحله دوم به ترتيب پيام مخابرات با كسب 12 امتياز در صدر قرار دارد و تيم هرمزگان با 9 امتياز ، جانبازان فارس با 8 امتياز و نفت لرستان با 7 امتياز مكانهاي اول تا چهارم را در اختيار دارند.

شايان ذكر است اين مسابقات با شركت هشت تيم در دو گروه برگزار مي شود و در گروه ب نيز تيم هاي آذربايجان شرقي ، بنياد قم ، آذربايجان غربي حضور دارند و تيم فرش مشهد نيز انصراف داده است. برنامه اين مسابقات به شرح زير است :

پنجشنبه 3/10/83

ساعت 9 صبح هيات لرستان - جانبازان فارس

ساعت 30/10 هرمزگان - پيام ارتباط اصفهان

ساعت 30/15 هرمزگان - هيات لرستان

ساعت 17 جانبازان فارس - پيام ارتباط اصفهان

جمعه 4/10/83

ساعت9صبح هرمزگان - جانبازان فارس

ساعت 30/10 هيات لرستان - پيام ارتباط اصفهان