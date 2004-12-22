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۲ دی ۱۳۸۳، ۱۱:۴۹

پنجشنبه و جمعه هفته جاري در شيراز ؛

مرحله سوم ليگ دسته اول بسكتبال با ويلچر باشگاههاي كشوربرگزار مي شود

سومين مرحله از پنجمين دوره مسابقات ليگ دسته اول بسكتبال با ويلچر از گروه الف كه چهار تيم پيام مخابرات اصفهان ، هرمزگان ، جانبازان فارس و بنياد لرستان حضور دارند ، طي روزهاي 3 و 4 دي ماه به ميزباني تيم جانبازان فارس در شهر شيراز برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" در پايان مرحله دوم به ترتيب پيام مخابرات با كسب 12 امتياز در صدر قرار دارد و تيم هرمزگان با 9 امتياز ، جانبازان فارس با 8 امتياز و نفت لرستان با 7 امتياز مكانهاي اول تا چهارم را در اختيار دارند.
شايان ذكر است اين مسابقات با شركت هشت تيم در دو گروه برگزار مي شود و در گروه ب نيز تيم هاي آذربايجان شرقي ، بنياد قم ، آذربايجان غربي حضور دارند و تيم فرش مشهد نيز انصراف داده است. برنامه اين مسابقات به شرح زير است :
پنجشنبه 3/10/83
ساعت 9 صبح هيات لرستان - جانبازان فارس
ساعت 30/10  هرمزگان - پيام ارتباط اصفهان
ساعت 30/15 هرمزگان - هيات لرستان
ساعت 17 جانبازان فارس - پيام ارتباط اصفهان
جمعه 4/10/83
ساعت9صبح هرمزگان - جانبازان فارس
ساعت 30/10 هيات لرستان - پيام ارتباط اصفهان

 

کد مطلب 141286

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