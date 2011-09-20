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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۲۲

سهرابی اعلام کرد:

یادگاران دفاع مقدس در بقاع متبرکه مازندران تجلیل می شوند

یادگاران دفاع مقدس در بقاع متبرکه مازندران تجلیل می شوند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس از یادگاران دفاع مقدس در بقاع متبرکه و امامزاده های استان تجلیل می شود.

حجت الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دفاع مقدس در جمهوری اسلامی ایران دوران طلایی و رخشنده ای بوده که تا ابد به کشور نورافشانی می کند.

وی افزود: شهیدان انقلاب اسلامی که از بهترین ها در هر منطقه بوده جان و مال خود را برای حفظ اسلام، ناموس و کشور به دست گرفته و به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

سهرابی با اشاره به تبعیت و فرمانبری همه رزمندگان و شهداء از امام (ره) گفت: حضور بسیجیان و رزمندگان در سنین مختلف در جبهه ها نشان از ولایتمداری آنان در دوران هشت سال دفاع مقدس بوده که یکصدا و متحد برای نظام اسلامی تلاش و دفاع کردند.

وی برنامه های هفته دفاع مقدس اداره کل اوقاف وامورخیریه مازندران در سطح بقاع متبرکه را نصب پارچه و بنر از فرمایشات امام خمینی( ره) و مقام معظم رهبری و نماد سنگر در سطح بقاع استان، برگزاری محفل انس با قرآن در بقاع شاخص استان، برگزاری مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس همراه با سخنرانی تحلیل گران سیاسی، مداحی و تجلیل از یادگاران دفاع مقدس در سطح 72 بقعه شاخص استان و اداره کل وادارات تابعه بخشی از برنامه های اوقاف مازندران در هفته دفاع مقدس است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران همچنین از برپایی 72 نمایشگاه ستارگان آسمان با محتوای مختلف از جمله و صایای شهیدان، کلام نورانی امام(ره) و رهبر معظم انقلاب و خاطرات کوتاه از شهیدان و رزمندگان اعلام کرد.

کد مطلب 1412861

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