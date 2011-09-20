اجرای 500 برنامه فرهنگی در هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خوراکیان رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در این باره گفت: این سازمان در ایام گرامیداشت هشت سال دفاع مقدس، با برنامه هایی که یادآور هویت جنگ و چگونگی دفاع مردم ایران در آن دوران و نیز توجه به توطئه های کنونی فرهنگی است، در سطح پایتخت، پذیرای شهروندان تهرانی است.



خوراکیان در تشریح این برنامه ها که بخشی به شکل فراگیر و بخشی به شکل منطقه ای و در مراکز فرهنگی هنری برگزار می شود افزود: سعی شده در اکثر قالب های فرهنگی و هنری به اجرای برنامه بپردازیم و در برنامه ریزی های صورت گرفته، خانواده ها مخاطب اصلی برنامه ها قلمداد می شوند.



وی خاطر نشان کرد: در بخش تجسمی، با استفاده از تکنولوژی ارائه مطلب و عکس به شکل سه بعدی، نمایشگاهی از متون مرتبط با جنگ هشت ساله و نیز تصاویری از حال و هوای جنگ و مناطق جنگی در 23 فرهنگسرا و بوستان برپا خواهد شد.



وی افزود: در بخش کتاب، در 23 نقطه اشاره شده نمایشگاهی از کتاب ها و نرم افزارهای مرتبط با وقایع آن دوران برپا می شود که علاوه بر عرضه این محصولات فرهنگی به شهروندان عزیز، با استفاده از این فرصت، کتابخانه های سازمان به آثار جدید نوشتاری در حوزه دفاع مقدس تجهیزخواهند شد.



به گفته خوراکیان، در حوزه هنرهای نمایشی نیز یکصد نمایش خیابانی نیز با استفاده از متون ویژه دوران دفاع مقدس در این ایام در مناطق مختلف شهر برای مردم اجرا خواهد شد.

در بخش موسیقی نیز اجرای موسیقی نظامی و حماسی در 24 میدان اصلی شهر با مشارکت گروه های موسیقی نظامی برپا می شود.



در بخش نمایشگاهی و ترکیبی برپایی غرفه های ویژه کودکان و دانش آموزان و برپایی نمایشگاه در ایستگاه های مترو از شاخص تریمن برنامه های این حوزه است.

مجموعه نمایشگاه های نگاه گذر مترو با عنوان های رنگ و جنگ، طهران و جنگ، لایه های پنهان جنگ، جنگ نرم، خاطرات ماندگار، اجرای تئاتر ایستگاهی با موضوع دفاع مقدس، اجرای تبلیغات محیطی داخل قطارهای مترو، اجرای تبلیغات محیطی روی سکوهای ایستگاه های مترو با موضوع دفاع مقدس از دیگر برنامه هایی است که خوراکیان به آن ها اشاره کرد.

در حوزه سینما، نمایش هفت فیلم مطرح دفاع مقدس از تلویزیون های شهری نیز برنامه ای بود که خوراکیان به آن اشاره کرد. وی گفت: در 23 بوستان شهر تهران، تلویزیون های شهری با مدیریت سازمان معمولا به پخش برنامهای پر مخاطب سیمای جمهوری اسلامی می پردازند که در این ایام و در قالب طرح "فیلم پارک" و در ساعت مشخص، هر شب یک فیلم شاخص سینمای دفاع مقدس برای شهروندان علاقمند به نمایش در خواهد آمد.

برج مینو، دوئل، آژانس شیشه ای، لیلی با من است، کانیمانگا، سفر به چزابه و افق این هفت فیلم را تشکیل می دهند.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اجرای برنامه در گلزار شهدا را نیز از مهمترین برنامه های این سازمان در هفته دفاع مقدس قلمداد کرد و افزود: برپایی 40 غرفه در جوار قطعه شهدای گمنام بهشت زهرا(س) به منظور معرفی 40 سردار شهید دفاع مقدس از سوی فرهنگسرای رضوان با عنوان "چلچراغ شهدا" برگزار خواهد شد و علاوه بر این غبار روبی مزار شهدای والامقام میهن اسلامی و مجموعه برنامه های فرهنگی در این مرکز برپا خواهد شد.

همچنین سلسله برنامه هایی نیز به شکل منطقه ای در مراکز فرهنگی هنری شهرداری تهران برپا می شود که از میان آنان می توان به موارد زیر اشاره کرد.



انتشار محصول فرهنگی لبخند خاکی توسط فرهنگسرای بهاران، برپایی جشنواره همسفران آفتاب در گرامیداشت ایثارگران و شهدای دفاع مقدس و خانواده های آنان در فرهنگسرای خاتم ، نقد و بررسی کتاب از معراج برگشتگان با حضور نویسنده کتاب حمید داوود آبادی در کتابخانه فرهنسرای اخلاق، نمایشگاه عکس خانه فرهنگ گرمدره، گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس در خانه فرهنگ حافظیه، تجلیل از خانواده شهدا و ایثارگران در خانه فرهنگ زنجان، اردوی بازدید از شهرک سینمایی دفاع مقدس از سوی فرهنگسرای رازی، مسابقات تیراندازی و کتابخوانی در فرهنگسرای فردوس، نمایشگاه عکس جنگ در فرهنگسرای قرآن، برپایی شب شعر مقاومت در خانه فرهنگ زنجان، نمایشگاه عکس های کمتر دیده شده خرمشهر و خاطرات جنگ با عنوان پلاک در نگارخانه مهر فرهنگسرای انقلاب اسلامی، نقد کتاب رقص بسمل نوشته محمد مهدی رسولی با موضوع دفاع مقدس در فرهنگسرای ملل، اجرای نمایش سودایی در فرهنگسرای قرآن، انتشار تصاویر شهدای گرانقدر هشت سال دفاع مقدس با عنوان "در مسیر آفتاب" به همت فرهنگسرای گلستان، افتتاح کانون هوانوردی شهید عباس دوران با حضور فرزند شهید در منطقه 21، برپایی مسابقه.