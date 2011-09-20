به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی، قبل از ظهر سه شنبه در جلسه شورای سیاست گذاری ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان با تشکر از اقدامات صورت گرفته برای مبارزه با مظاهر بی عفتی در جامعه افزود: علی رغم همه این اقدامات متاسفانه برخی منکرات در جامعه در حال افزایش است.

علم الهدی از دستگاه های اجرایی خواست تا از مصوبات ستادی احیای امر به معروف و نهی از منکر حمایت بیشتری کنند و در صورتی که برای اجرای مصوبات با مانعی مواجهند آن را به شورا منقل کنند.

امام جمعه مشهد بیان داشت: اتحادیه مجامع صنفی، وزارت بازرگانی و اداره اماکن و تعزیرات حکومتی باید به طور مقتدر و منسجم برای برخورد با پدیده بد حجابی وارد عمل شوند.

وی از قوه قضائیه و پلیس امنیت درخواست کرد که برای جلوگیری از توسعه منکرات در جامعه به‌طور جدی پیشگیری‌های خود را عملی کنند و به ریشه‌یابی این معضلات بپردازند.

حسن موحدیان فرماندار مشهد نیز با ارائه گزارشی از عملکرد اجرای مصوبات طرح صیانت از حریم اجتماعی توسط سازمان های ذی ربط از قبیل صدا و سیما، سپاه، ارشاد، نیروی انتظامی و مجمع امور صنفی پرداخت.

وی تصریح کرد: علی رغم همه اقدامات مثبت انجام شده، بخش عمده ای از انرژی ما صرف توجیه مدیران دستگاه های اجرایی برای اجرای مصوبات جلسه می شود.

علی اکبر کرباسی مدیر انتظامی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی نیز 18 دستگاه مسئول را برای اجرای مصوبات ستاد معرفی کرد.

وی با تشکر از اقدامات میراث فرهنگی، آموزش و پرورش و ستاد حفاظت اجتماعی را برای همکاری با ستاد، مخلوط شدن مباحث طرح حجاب و عفاف و طرح صیانت از حریم اجتماعی را از مشکلات ستاد دانست.