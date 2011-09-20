به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نورایی عضو بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد عصر امروز سه شنبه در تجمع دانشجویان دانشگاه های تهران در تقدیر از اقدام اخیر دانشجویان مصری در پایین کشیدن پرچم آمریکا که مقابل سفارت سابق آمریکا در تهران برگزار شد با بیان اینکه امروز دانشجویان ایران اسلامی در حمایت از ملت های مسلمان این تجمع را برگزار کرده اند، گفت: به دانشجویان و فعالان جهان اسلام اعلام می کنیم که قدمهایتان را استوارتر بردارید و حرکت اسلامی خود را با صداقت بیشتری ادامه دهید.

وی افزود: قیام جوانان مسلمان بحرین، مصر و دیگر کشورهای اسلامی خروش فریادی است که سکوت ندارد و اعتقاد داریم بیداری اسلامی به هیچ وجه خاموش نمی شود.

این فعال دانشجویی ادامه داد: آنهایی که می خواستند فریاد امام خمینی (ره) را در پشت مرزهای ایران خاموش کنند به لرزه افتاده اند و با تمام وجود فعالیت های آنها به شکست انجامیده است.

نورایی با بیان اینکه معتقدیم تمدن بزرگ اسلامی زیر پرچم ولایت برپا خواهد شد، گفت: برخی می خواهند با بهار عربی خواندن و اطلاق جنبش های عرب به تحولات منطقه آن را محدود کنند، اما نمی دانند که این حرکت ها ریشه در عمق تاریخ دارد و حاصل تلاش مجاهدان است.

عضو بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد تصریح کرد: جوانان و کشورهای منطقه با عقبه محکم به میدان آمده اند و روزی خواهد رسید که امپراطوری غرب سرنگون خواهد شد.

وی ادامه داد: دنیا امروز دست چدنی آمریکا و غرب را با تمام وجود احساس می کند و به دروغ های بزرگ آمریکا پی برده است، دست نشانده های غرب نمی توانند جهان را مدیریت کنند، معتقدیم مدیریت آینده جهان در دست جوانان امت اسلامی خواهد بود.

وی با بیان اینکه امروز جوانان مسلمان سکوت سران خیانتکار خود را نمی پذیرند، گفت: مردم بحرین حاضرند در راه آرمان های خود از جان و مال خود بگذرند.

نورایی همچنین تصریح کرد: مردم منطقه باید ایران را الگوی دموکراسی دینی خود قرار داده و با تبعیت از ولی امر مسلمین مسیر موفقیت و سربلندی خود را هموار کنند.

همچنین در ادامه مصطفی حضوری دبیر سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه بنیان سست اقتصادی آمریکا متزلزل شده است، گفت: مردم ایران در 3 نقطه و در مقابله با لانه جاسوسی آمریکا، 8 سال دفاع مقدس نشان دادند که در مقابله با استکبار همواره ثابت ایستاده اند.

وی همچنین خطاب به رسانه های جهان استکبار گفت: رسانه ها باید در جهت حقیقت حرکت کنند. بی بی سی و سی ان ان در فتنه 88 عملکرد منفی خود را نشان دادند آنها رسانه ای هستند که واقعیات را تحریف می کنند.

دانشجویان با شعارهایی نظیر مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و ما اهل کوفه نیستیم بی تفاوت بایستیم به تجمع خود پایان دادند.