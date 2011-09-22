به گزارش خبرنگار مهر، مهندس غلامرضا عاطفی که از آذر ماه سال گذشته پروژه 300 واحدی مسکن مهر سجادیه این استان را آغاز کرده است به عنوان مبتکر و پیشگام در استفاده از ترکیبی خاص از قطعات پیش ساخته بتنی و نمادهای فولادی در ساخت واحدهای مسکونی پروژه مسکن مهر در استان شناخته شده است به طوری که در فاصله زمانی کوتاهی واحدهای ساخته شده در این فاز پیشرفت چشمگیری داشته است.

هرچند که طرح های ابداعی او بعضا با الگوبرداری های ناشیانه به سرقت رفته است اما او بیشتر از آن که معترض طرح های سرقتی باشد نگران ایمن نبودن اجرای این طرح و دیگر طرحهای مشابه به سرقت رفته یعنی واحدهای مسکونی ساخته شده است.

مهندس عاطفی در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پروِژه های مسکن مهر گفت: همانطور که می دانید معضل مسکن به عنوان یکی از مهمترین چالشها و دغدغه های اصلی همه کشورها در سراسر دنیا حتی در عصر فناوری های پیشرفته محسوب می شود. کشور ما نیز از سالهای دور با مشکل تامین مسکن مردم مواجه بوده است و همواره اقشار ضعیف و حتی میانه کشور رنج بی سرپناهی را بیش از دیگران تحمل کرده اند. خوشبختانه دولت نهم در یک اقدام متهورانه و در پاسخ به اساسی ترین نیاز قشر وسیعی از مردم که همانا تهیه سرپناهی مناسب است دست به کار شده و اجرای طرحی عظیم به نام مسکن مهر را آغاز کرد.

وی در خصوص اهمیت پروژه های مسکن مهر اظهار داشت: هرچند طرحهایی چون سد سازی، راهسازی و ... از الزامات توسعه پایدار هر مملکتی است و به نوعی توازن بخش رشد و توسعه به شمار می رود اما به زعم من پروژه مسکن مهر مردم مدارانه ترین طرح اجرائی در میان همه طرح های دولت ها حتی از زمان پیش از انقلاب تاکنون است.

عاطفی تاکید کرد: در منطقه و استان کرمانشاه از بدو کلید خوردن پروژه تمام عزم و امکانات موجود در اختیار این طرح قرار گرفت و من فکر می کنم در تمام کشور نیز اینگونه بوده و متعاقب ارائه این طرح و در آستانه اجرایی شدن آن از تمام دست اندرکاران صنعت ساختمان چه در عرصه فکر، چه در عرصه تولید و چه در عرصه ساخت دعوت به عمل آمد تا در کارگاهی به وسعت کشور آنچه در توان و چنته دارند روی دایره بریزند.

مجری طرح مسکن مهر کرمانشاه یادآور شد: طرح مسکن مهر را می توان از منظری دیگر نوعی مانور برای محک زدن توان و آمادگی سخت افزاری و نرم افزاری صنعتگران کشور برای تولید مسکن و از طرف دیگر برآورد توان مدیریتی و تدارکاتی بخش دولتی برای هدایت و رهبری این حرکت تلقی کرد لذا همانند حرکت های مشابه آمار و اطلاعات، اخبار و کم و کیف کارها باید به دقت جمع آوری نگهداری و پردازش شود و بدون شک تجربیات ارزشمندی که از این رهگذر عاید می شود مورد استفاده وسیع صنعت ساختمان چه در مقیاس کشوری و چه در سطح بین المللی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: این فرصت تاریخی به ما به خوبی کمک خواهد کرد که ضعف ها، قوت ها، تنگناها و چالش ها را شناسائی کرده و به کمک آن برای اعتلا و ارتقای صنعت ساختمان برنامه های کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت تهیه کنیم.

مدیر شرکت ساختمانی و صنعتی ترکیب بنا در کرمانشاه در پاسخ به این سئوال که شنیده می شود از طرح ابداعی شما در ساخت قطعات پیش ساخته الگوبرداری های ناشیانه ای صورت گرفته است و با این وضعیت شما درباره تکنیک ها و فناوری های ساخت و ساز در حوزه آپارتمان سازی در شرایط امروز جامعه چه نظری دارید، گفت: در یک بررسی گذرا و نگاهی اجمالی به طرح های اجرا شده، تنوع قابل توجهی از نظر شیوه های اجرائی و تکنولوژی های به کار گرفته شده مشاهده می شود. ساختمان هایی را می بینیم که به شیوه ای کاملا نوین و برای اولین بار اجرا شده اند. انواع و اقسام تکنولوژی های وارداتی که بعضا هیچ سنخیتی با فرهنگ و اقلیم ما ندارند نیز در میان آنان دیده می شود. در این جا مقصود آن نیست که این تکنولوژی ها به یکباره مردود یا مطلوب معرفی شود بلکه منظور این است که این شیوه ها و فناوری ها به دقت مورد بررسی و ارزیابی کارشناسانه قرار گیرد و فناوری های سازگار با شرایط کشور مورد شناسائی قرار گرفته و در صورت لزوم بومی سازی شده و مورد حمایت قرار گیرند.

وی تاکید کرد: به طریق اولی کم نیستند مهندسین تکنسین ها و صنعتگران ایرانی که با شناخت ناشی از تجربه و با درک درست از نیاز تحول در این صنعت برای دستیابی کشور به توان کافی برای حل همیشگی مشکل مسکن در این آزمون بزرگ و در راستای این تحول که همانا صنعتی سازی سبک سازی و سریع سازی است، دست به ابتکار، نوآوری و حتی اختراعاتی زده اند که در خور اعتنا بوده و باید کار آنان مورد توجه و مطالعه قرار گرفته و در صورت تایید نهائی مورد حمایت قرار بگیرد و گسترش یابد و جا دارد که این استعداد ها شناسائی شوند و عرصه را برای شکوفائی استعداد آنها باز گذاشت.

وی با اظهار تاسف از نبود قانون کپی رایت در کشور، تصریح کرد: این نوآوری ها و ابتکارات مورد سواستفاده فرصت طلبان بی اخلاق و بی مسئولیت قرار گرفته و بعد از این هم می تواند قرار بگیرد و بدیهی است در چنین شرایطی هیچ انگیزه ای برای کارو تلاش نخبگان باقی نخواهد ماند.

عاطفی در پایان یادآور شد: به هر حال کاری که ما در اجرای این طرح انجام داده ایم و به طور مختصر شرح آن داده شد تلاشی در جهت خواست مسکن مهر بوده که عبارتند از کیفیت، استاندارد، سرعت بالا و اقتصادی بودن در تیراژ بالا که در کل همه اینها را پاسخگوست.