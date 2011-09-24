دریافت پول بابت واکسن کودکان تخلف است/ واکسن هندی مشکلی ندارد

دکتر سیدمحسن زهرایی در گفتگو با خبرنگار مهر به موضوع ارجاع افراد برای تهیه واکسن کودکان به داروخانه ها گفت: اگر چنین مواردی مشاهده شود تخلف است و هموطنان در صورت برخورد با این قبیل موارد، موضوع را به نزدیکترین مرکز بهداشتی و درمانی شهرستان خود اطلاع دهند.

وی ضمن رد هرگونه روابط مالی در زمینه دریافت واکسنهای کودکان، افزود: تمامی واکسنهای کودکان به صورت رایگان است و هموطنان هیچ پولی بابت این واکسنهای پرداخت نمی کنند.

زهرایی با اشاره به تولید برخی از واکسنها در کشور، ادامه داد: برخی از واکسنها نیز از کشورهای مختلف وارد می شوند اما آنچه مهم است اینکه تمامی واکسنها اعم از تولید داخل و وارداتی، بایستی در آزمایشگاههای وزارت بهداشت بررسی و از سازمان غذا و دارو تاییدیه دریافت کنند.

رئیس اداره بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت افزود: پس از اینکه تاییدیه های لازم دریافت شد، این واکسنها از طریق سیستم توزیع وزارت بهداشت در اختیار مراکز دانشگاهی قرار گرفته و از آن طریق در اختیار مراکز بهداشتی و درمانی در شهرها و روستاهای کشور قرار می گیرد.

وی با اعلام این مطلب که ممکن برخی واکسنها مثل هپاتیت و آنفلوآنزا از طریق بخش خصوصی و با نظارت وزارت بهداشت وارد شوند، اظهارداشت: اما اینکه بخواهند برای واکسنهای کودکان هزینه ای دریافت کنند، تخلف است و برخورد می شود.

زهرایی در ارتباط با اینکه ایران از کدام کشورها واکسن وارد می کند، گفت: کشورهای مختلفی هستند که مجوزهای لازم برای تولید واکسن را از سازمان بهداشت جهانی دریافت کرده اند. این کشورها شامل هند و فرانسه می شود که ما از آنها واکسن وارد می کنیم.