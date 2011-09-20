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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۱۳

حدادی عنوان کرد:

50 هزار فرصت شغلی در انتظار دریافت تسهیلات

50 هزار فرصت شغلی در انتظار دریافت تسهیلات

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار ساوجبلاغ، با ببان اینکه با تکمیل و افتتاح شهرکهای دارویی و صنعتی در ساوجبلاغ 50 هزار فرصت شغلی ایجاد می شود، تحقق این امر را در گرو مساعدت در پرداخت تسهیلات عنوان کرد.

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شهرکهای صنعتی و دارویی اهمیت فراوانی در اشتغالزایی در شهرستان ساوجبلاغ دارند و اتمام این طرحها نیازمند تامین اعتبار است.

 فرماندار ساوجبلاغ، در ادامه گفت: درخواست ما از کارگروه اشتغال و سرمایگذاری استان این است که با مساعدت در تکمیل این پروژه و اختصاص تسهیلات و رفع موانع موجود برای آماده سازی این شهرک صنعتی و ایجاد اشتغال و تثبیت آن درمنطقه و استان کمک نمایند.

50 هزار فرصت شغلی در انتظار دریافت تسهیلات

وی، افزود: این پروژهها  بستر مناسبی برای ایجاد اشتغال در منطقه دارند و می توانند درصورت تکمیل در فاز اول ده هزار نفر و در انتها برای 50 هزار نفر ایجاد اشتغال نماید.

درخواست مجوز دو مرکز کاریابی در ساوجبلاغ

وی، همچنین اظهار داشت: تقاضا دارم تا با همکاری اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان البرز مجوز دو کاریابی دیگر علاوه بر دو کاریابی موجود در شهرستان جهت ارائه خدمات به کارجویان صادر شود.


 

کد مطلب 1412902

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