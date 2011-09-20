علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شهرکهای صنعتی و دارویی اهمیت فراوانی در اشتغالزایی در شهرستان ساوجبلاغ دارند و اتمام این طرحها نیازمند تامین اعتبار است.

فرماندار ساوجبلاغ، در ادامه گفت: درخواست ما از کارگروه اشتغال و سرمایگذاری استان این است که با مساعدت در تکمیل این پروژه و اختصاص تسهیلات و رفع موانع موجود برای آماده سازی این شهرک صنعتی و ایجاد اشتغال و تثبیت آن درمنطقه و استان کمک نمایند.

50 هزار فرصت شغلی در انتظار دریافت تسهیلات

وی، افزود: این پروژهها بستر مناسبی برای ایجاد اشتغال در منطقه دارند و می توانند درصورت تکمیل در فاز اول ده هزار نفر و در انتها برای 50 هزار نفر ایجاد اشتغال نماید.

درخواست مجوز دو مرکز کاریابی در ساوجبلاغ

وی، همچنین اظهار داشت: تقاضا دارم تا با همکاری اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان البرز مجوز دو کاریابی دیگر علاوه بر دو کاریابی موجود در شهرستان جهت ارائه خدمات به کارجویان صادر شود.



