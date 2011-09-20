به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دومین همایش «شاعران ایران و جهان» که صبح امروز سه شنبه 29 شهریور با حضور وزیر ارشاد و جمعی از مسئولان این وزارتخانه و همایش مذکور در سالن سینمایی وزارت ارشاد برگزار شد، کمی طعم حاشیه هم داشت.
این کنفرانس مطبوعاتی نیز همانند بسیاری دیگر از برنامههای وزارت ارشاد با تاخیری حدوداً یک ساعته آغاز شد که البته این موضوع برای خبرنگاران دیگر به متن (و نه حاشیه) تبدیل شده است!
در زمان ورود حسینی به سالن، جمعی از مدیران حوزه معاونت فرهنگی وزارت ارشاد از جمله محمد اللهیاری مدیرکل اداره کتاب و حمید قبادی مشاور معاونت فرهنگی این وزارتخانه، شانه به شانه او حرکت میکردند تا در صندلیهای رزروی خود قرار بگیرند.
در این میان غیبت بهمن دری معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد و در عوض حضور پدرام پاکآئین مدیرکل اداره مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی - که حوزه کاریاش چندان ارتباطی با شعر ندارد - در نشست خبری همایش شاعران ایران و جهان، توجه خبرنگاران را به خود جلب کرد.
خبرنگاری از وزیر ارشاد، تعداد شاعران خارجی حاضر در همایش امسال را پرسید که حسینی این تعداد را 45 نفر اعلام کرد، اما به فاصله چند دقیقه یحیی طالبیان قائم مقام وزیر ارشاد در حوزه شعر و ادب گفت: تاکنون حضور 43 شاعر خارجی در همایش قطعی شده است!
حسینی که این روزها آماج سئوالات خبرنگاران درباره وضعیت ممیزی کتاب قرار گرفته، وقتی خواست از «برخی رسانهها» که به گفته او «به فضاسازی الکی در این زمینه دامن میزنند» انتقاد کند، گفت: «بحث ممیزی منظومه ناصرخسرو از اساس کذب بود» که بلافاصله محمدعلی منفرد، مدیرکل روابط عمومی وزارت ارشاد یادآور شد که «منظور آقای وزیر منظومه خسرو و شیرین است» ولی وزیر ارشاد به شوخی گفت: «ما ممکن است به اشتباه چیزی بگوییم، ولی خبرنگاران که میدانند منظورمان چیست!».
یکی از خبرنگاران از وزیر ارشاد در مورد صحت و سقم دستور برخی چهرههای ارشد دولتی برای عدم اجازه نمایش به فیلمهای جدید کمال تبریزی و ابراهیم حاتمیکیا پرسید که حسینی با چهرهای متبسم گفت: مسئولان کابینه آنقدر کار سرشان ریخته که نمیرسند همانها را انجام دهند، حالا بیایند کارهای معاونت سینمایی ما را هم انجام دهند؟!
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