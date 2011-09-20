چارت سازمانی دانشگاه فنی و حرفه ای ابلاغ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر متکان آینده دانشگاه فنی و حرفه ای را مهم و قابل اهمیت دانست و برای رشد و تعالی آن خواستار نوآوری، ابتکار، خلاقیت و ابداعات بیشتر مجموعه دانشجویان و استادان این دانشگاه شد.

وی فعالیتهای دانشگاه فنی و حرفه ای را در توسعه علمی، فنی و تربیت نیروی کارآمد برای جامعه موثر دانست و ابراز امیدواری کرد با همکاری نزدیک دانشگاهها و سایر مراکز علمی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شاهد توسعه و پیشرفت چشمگیرتر این دانشگاه در آینده نزدیک بود.

همچنین سهراب رضایی - سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای با اشاره به تامین بودجه حقوق کارکنان از محل اعتبارات وزارت علوم از خردادماه، اظهار داشت: در کنار این آغاز خوب، همزمان با شروع به کار دانشگاه فنی و حرفه ای به عنوان مجموعه ای که تازه به وزارت علوم پیوسته، برخی مشکلات طبیعی است چرا که تحقق تمام انتظارات مطرح شده به زمان بیشتری نیازمند است تا این انتقال به نحوی شایسته و به دور از تنش و اختلاف صورت پذیرفت.