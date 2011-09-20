  1. استانها
  2. فارس
۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۴۲

صداقت خبر داد:

برخورد با افزایش خودسرانه محصولات لبنی در فارس

برخورد با افزایش خودسرانه محصولات لبنی در فارس

شیراز - خبرگزاری مهر: معاون بازرسی سازمان بازرگانی استان فارس گفت: هرگونه افزایش قیمت محصولات لبنی بدون هماهنگی با مراجع ذیربط و اخذ مجوز، ممنوع است و با متخلفان به شدت برخورد می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم صداقت در این خصوص توضیح داد: اخیرا مشاهده شده که برخی از واحهای تولید مواد لبنی در صدد افزایش نرخ محصولات تولیدی خود هستند بدون اینکه آنالیز قیمتی خود را ارائه داده و مجوز دریافت کرده باشند.

معاون بازرسی سازمان بازرگانی استان فارس بیان کرد: با توجه به اینکه سازمان بازرگانی وظیفه حمایت از تولید کننده و مصرف کننده را همزمان بر عهده دارد از این رو به هیچ وجه اجازه افزایش قیمت به صورت خودسرانه را نخواهد داد.

وی از جریمه 55 میلیون ریالی یکی از واحدهای تولیدی لبنی به دلیل گرانفروشی محصولات و ارسال پرونده آن واحد به تعزیرات حکومتی خبر داد و افزود: سازمان به هیچ وجه در صدد جریمه کردن واحدهای تولیدی نیست اما انتظار دارد واحدهای تولیدی نیز ضمن رعایت حقوق مصرف کنندگان و درک وضعیت بازار، هرگونه تصمیم بر تغییر قیمت را با هماهنگی دستگاه های ذی ربط اتخاذ کنند که در غیر این صورت بازرسان این سازمان وظیفه خود می دانند با متخلفاتن و بر هم زنندگان نظم بازار برخورد کنند.

معاون بازرسی سازان بازرگانی استان فارس متذکر شد: چنانچه هر واحد لبنی و یا هر واحد تولیدی در سطح استان بدون هماهنگی اقدام به افزایش نرخ محصولات خود کنند به طور جدی با تخلف برخورد خواهد شد.

صداقت از همشهریان خواست با وجود حضور مستمر بازرسان و مجمع امور صنفی در رسیدگی به تخلفات، هرگونه افزایش نرخ محصولات کالا به خصوص محصولات لبنی را با تلفن 124 و 2340000 اطلاع دهند.

کد مطلب 1412913

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها