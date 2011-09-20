برگزاری دو یادواره شهدا در هفته دفاع مقدس در شهریار

غلامرضا رهنما در گفتگو با خبرنگارمهر بخشی از برنامه های هفته بزرگداشت هشت سال دفاع مقدس را اعلام کرد و اظهار داشت: غبار روبی و گلباران مزار شهدا در سراسر گلزارهای شهرستان با همکاری شهرداریهای هفتگانه و با حضور مسئولان شهریار و خانواده محترم شهدا در روزهای این هفته انجام می شود.

وی تصریح کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان در نمایشگاه بزرگ هفته دفاع مقدس شرکت خواهد کرد و در غرفه بنیاد شهید به عرضه محصولات فرهنگی مربوط به ایثارگران با حضور جانبازان دفاع مقدس انجام می شود.

رهنما عنوان کرد: برگزاری یادواره شهدای محله کهنز در روز جمعه اول مهر ماه سال جاری بعد از نماز مغرب وعشا انجام می شود همچنین یادواره دیگری با عنوان یادواره شهدای شهر فردوسیه در روز شنبه دوم مهر ماه سال جاری همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) برگزارمی شود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان شهریار ابراز کرد: همچنین مسئولان شهرستان در این هفته از خانواده های شهدا و ایثارگران بازدید خواهند کرد.

وی در پایان افزود: تعدادی از جانبازان شهرستان شهریاربه نمایندگی از کل ایثارگران شهرستان شهریار درمراسم رژه نیروهای مسلح بزرگداشت آغاز هفته دفاع مقدس در روز پنجشنبه 31 شهریور شرکت خواهند کرد.