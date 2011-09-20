به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: سی‌ویکم شهریورماه، در تاریخ معاصر کشور ما یادآور شکل‌گیری حماسه سترگی است که ایران عزیز و انقلاب اسلامی را از گزند توطئه‌های شیطانی بیگانگان و دشمنان کینه‌توز محافظت کرد و سرچشمه عزت و سربلندی پایان‌ناپذیر ملت ایران در امتداد تاریخ قرار گرفت.

در ادامه می خوانیم : ملت رشید و ولایت‌مدار ایران با مقاومت و ایستادگی بی‌نظیر خود در هشت سال دفاع مقدس تحت فرماندهی و راهبری پیامبرگونه نایب ولی خدا حضرت روح‌الله (ره) معادلات متعارف نظامی و سیاسی جهان را برهم زد و با اثبات حقانیت خود الگویی کارآمد از استکبار ستیزی را به ملل آزادی‌خواه و حق طلب عرضه کرد.

این بیانیه در ادامه آورده است: در جنگ تحمیلی 8 ساله به برکت الطاف خداوندی و مقاومت شکوهمند ملت ایران، ابهت ابرقدرت‌های شرق و غرب شکست و پیام انقلاب اسلامی در اقصی نقاط عالم منتشر گردید و امروز نشانه‌های خود را در صحنه بیداری اسلامی و انقلاب‌های مردمی و ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی ملت‌های منطقه آشکار ساخته است.

در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است: تاریخ به روشنی گواهی می‌دهد تجارب دفاع مقدس، پشتوانه عظیم ملت ایران در شکست تحریم‌ها و تهدیدات نظام سلطه و قدرت‌های زورگو گردیده و همواره انقلاب و نظام اسلامی را در مواجهه با چالش‌ها، فتنه‌ها و بحران‌سازی‌های دشمن، به سلامت و سربلندی عبور داده است.

این بیانیه تمسک به فرهنگ و ارزش‌های دفاع مقدس را نیاز همیشگی ملت ایران به ویژه نسل جوان- در تداوم راه پرفروغ شهیدان و حماسه‌سازان انقلاب معرفی و تاکید ‌کرده است: حماسه دفاع مقدس، افسانه شکست‌ناپذیری قدرت‌های جهانخوار را باطل کرد و با اثبات برتری ایمان و اراده ملت بر همه قدرت‌های شیطانی راهی درخشان پیش روی ملل تحت ستم قرار داده است.

این بیانیه با تجلیل از حماسه جهاد و شهادت شهیدان و رزمندگان 8 ساله دفاع مقدس و دعوت از آحاد ملت فهیم و قدرشناس ایران برای پاسداشت سی‌ویکمین سالگرد این رخداد بزرگ و آموزنده بر آمادگی همه جانبه نیروهای مسلح برای پاسداری از انقلاب اسلامی و حراست از استقلال و تمامیت ارضی کشور تاکید کرده و آورده است: با وجود تلاش بی‌وفقه دشمنان به ویژه مثلث شیطانی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی آوازه مقاومت ملت ایران از مرزها عبور کرده و با نفوذ به سرزمین‌های تحت استیلای نظام سلطه، ناقوس پایان حاکمیت مستکبران را به صدا درآورده است.

