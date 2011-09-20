عرضه مواد غذایی توسط دوره گردها ازجمله معضلات بهداشتی است

نواب رازمند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به معضلات بهداشتی در شهرها و روستاها بیان کرد: جلب مشارکت مردم در بهبود وضعیت بهداشتی با آموزشهای لازم بر اساس اولویتهای موارد بهداشتی بسیاری از مشکلات را مرتفع می سازد و اهمیت دادن به سلامت باید به عنوان فرهنگ سلامت در جامعه نهادینه شود.

رازمند ادامه داد: ورود مواد غذایی از مبادی غیر مجاز و توزیع آن در چرخه دسترسی مردم یکی از دغدغه های پیش روی سلامت محیط است که به طور جدی با این پدیده که سلامت مردم را تهدید می کند مقابله می کنیم.

وی سالم سازی محیط و ارتقای زیرساختهای بهداشت شهری را بسیار موثر دانست وگفت: توجه به زیرساختهای بهداشتی همچون پاکیزگی محیط، جلوگیری از ورود احشام به بافت شهری، عدم رهاسازی فاضلاب در خورها و معابر، ممانعت از تردد اتباع غیرمجاز بیگانه و دفع اصولی و به موقع زباله و نخاله نقش مهمی در پیشگیری و بروز بیماریهای واگیر و غیر واگیر خواهد داشت.

این کارشناس مسئول با اشاره به تعریف جامع بهداشت محیط در جامعه بیان کرد: از بهداشت محیط به عنوان کنترل عواملی از محیط که به سلامت مردم در ارتباط است می توان یاد کرد و عوامل بسیاری در رسیدن به نقطه ایده آل نقش دارند.

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان هرمزگان عرضه هرگونه مواد غذایی در خارج از چارچوب قانون مواد غذایی و آشامیدنی تخلف بهداشتی برشمرد و تصریح کرد: معضل دستفروشی مواد غذایی از معضلاتی است که از دیرباز با آن روبه رو هستیم و عرضه مواد غذایی و آشامیدنی توسط دوره گردان و دستفروشان از معضلات بهداشتی است که سلامت مردم را به طور جدی تهدید می کند.