غلامرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در رقابتهای جهانی ترکیه و گزینشی المپیک لندن استحقاق تیم ایران قهرمانی دنیا بود و ما تنها با 2 امتیاز اختلاف دوم شدیم.

دارنده دو مدال نقره جهان ادامه داد: رضا یزدانی و مهدی تقوی در این مسابقات با کسب مدال طلای جهان لیاقت و شایستگی خود را نشان دادند و می توانند در صورت ادامه روند کنونی در المپیک لندن نیز به افتخار برسند.

وی تصریح کرد: صادق گودرزی نیز می توانست تیم ایران را صاحب 3 مدال طلا کند اما در کشتی فینال مقابل حریف آمریکایی در حالی که ما تاکتیک مبارزه را به وی گفته بودیم در اثر اشتباهات فردی نتیجه را واگذار کرد.

دارنده دو مدال برنز جهان در مورد شرایط دیگر کشتی گیران کشورمان در این رقابتها اظهار داشت: حسن رحیمی با کسب مدال سبک وزن ایران بعد از 10 سال نشان داد حرکت رو به جلویی داشته است، آقاجانی در وزن 60 کیلوگرم مصدوم شد و علیرضا گودرزی نیز در وزن 84 کیلوگرم در نخستین تجربه جهانی خود می توانست صاحب مدال شود اما این مسابقات را بیش از اندازه برای خود بزرگ کرده بود.

وی تاکید کرد: ما در اردوهای تیم ملی بارها نکات لازم را به فردین معصومی گفته بودیم اما وی بازهم در لحظات پایانی نتیجه را به حریفش واگذار کرد و نتوانست صاحب مدال شود.

دارنده مدال طلای جوانان جهان در ادامه با اشاره به اینکه این نتیجه ایده آل آغاز راه برای میدان بزرگ المپیک است اظهار داشت: نباید از نتیجه این مغرور شویم و راه خود را گم کنیم میدان جهانی با المپیک متفاوت است و ما برای رسیدن به یک نتیجه ایده آل در این رویداد بزرگ باید سخت تمرین کنیم.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: ما باید قهرمان دنیا می شدیم اما بهرحال این نتیجه که پس از 41 سال در خارج از کشور بدست آمد نتیجه خوبی بود در کنار آن چهار سهمیه المپیک را نیز کسب کردیم. در گام نخست باید سه سهمیه باقی مانده المپیک را کسب کنیم و در کنار آن با برنامه ریزی مناسب تلاش می کنیم در المپیک لندن نیز صاحب مدالهای خوشرنگ شویم.

رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان و گزینشی المپیک روزهای 25 تا 27 شهریورماه در شهر استانبول ترکیه برگزار شد و تیم ایران با کسب 2 مدال طلا، یک مدال نقره و یک مدال برنز با اختلاف 2 امتیازی با تیم روسیه به مقام دوم رسید.