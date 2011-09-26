بهنام طیبی عضو پیشین تیم ملی کشتی آزاد در گفتگو با خبرنگار با بیان این مطلب افزود: کشتی ایران در رقابتهای جهانی ترکیه نتیجه بسیار خوبی را در هر دو رشته آزاد و فرنگی بدست آورد.

وی ادامه داد: همه رقابتهای جهانی که پیش از مسابقات المپیک برگزار می شود سخت ترین رقابتهاست زیرا همه کشور ها با تمام قدرت بدنبال کسب بهترین نتیجه و سهمیه های المپیک هستند.

طیبی تصریح کرد: نفراتی مانند یزدانی، تقوی، رحیمی و گودرزی در این مسابقات نتیجه خوبی کسب کردند، ولی نباید برای حضور در المپیک مغرور شوند میدان المپیک شرایط خاص و ویژه ای خود را دارد و باید از نظر فنی، جسمانی و بخصوص روانی برای حضور در این مسابقات آماده شوند.

وی تاکید کرد: در مورد فردین معصومی مسلما کادر فنی با بررسی دیگر کشتی گیران این وزن وی را برای جهانی انتخاب کرده است و کشتی گیران جوان حاضر در این وزن باید تلاش خود را چندین برابر کنند تا کادر فنی به آنها نیز فرصت بدهد.

دارنده مدال طلای امیدهای جهان در پایان خاطرنشان کرد: یکی از دلایل نتیجه گیری این تیم در رقابتهای جهانی ترکیه در کنار تلاش کشتی گیران، کادر فنی و تمامی عوامل دیگر برگزاری مسابقات انتخابی بود تا دست کادر فنی برای انتخاب بهترین ها باز باشد.

تیم ملی کشتی آزاد در رقابتهای جهانی ترکیه و گزینشی المپیک با کسب دو مدال طلا، یک مدال نقره و یک مدال برنز با اختلاف 2 امتیازی نسبت به تیم روسیه به مقام نایب قهرمانی رسید.