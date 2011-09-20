برای پیروزی مقابل فولاد گستر به حمایت تماشاگران نیاز داریم

سیدمهدی غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تردیدی ندارم که در مسابقه عصر پنجشنبه بازی بسیار خوبی از جوانان خوش ذوق صبای قم به نمایش در خواهد آمد به خصوص اینکه ما تلاش می‌کنیم این بازی را به سود خود به پایان برسانیم.



وی اضافه کرد: قطعا در این دیدار هم مثل دو بازی خانگی قبل در لیگ سیزدهم، به حمایت طرفداران و هواداران خونگرم صبای قم نیاز داریم و آنها با تشویق‌های خود بر انگیزه بازیکنان ما برای ارائه بازی خوب و کسب سه امتیاز مسابقه خواهند افزود.



سرمربی تیم فوتسال صبای قم اظهار داشت: صبای قم 9 امتیازی است و وضعیت خوبی در جدول رده بندی دارد، خوب می‌دانم که به هیچ عنوان این اختلاف امتیاز دلیلی بر اینکه فولاد گستر تبریز را دست کم بگیریم، نیست و باید با تمام توان به میدان برویم.



وی ادامه داد: حضور بازیکنان خوب و با انگیزه بر روی نیمکت تیم فوتسال صبای قم دلیل محکمی است که در هفته پنجم، بازی را کاملا جدی گرفته و با تمام توان وارد زمین مسابقه شویم و از همان ابتدا برای رسیدن به گل تلاش زیادی انجام دهیم.



غیاثی تاکید کرد: تیم فولاد گستر تبریز شرایط حساسی در جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور تا پایان هفته چهارم دارد و برای فرار از انتهای جدول رده‌بندی تلاش می‌کند، ضمن اینکه تیم ما هم هنوز در امنیت کامل نیست و باید برای بهبود موقعیت خود در جدول لیگ رقابت کند.



وی افزود: تیم فولاد گستر تبریز در بازی‌های قبل نشان داده که تیم پرنوسانی است، زیرا آنها گاهی نتایج خوبی کسب می‌کنند ولی در دیدار با صنایع گیتی پسند اصفهان در خانه خود نیز به راحتی تن به شکست ناباورانه هفت بر صفر داده‌اند، با این حال نباید این تیم را ضعیف برشمرد.



سرمربی تیم فوتسال صبای قم اضافه کرد: در طول هفته با دقت بازی‌های تیم فولاد گستر تبریز به خصوص‌ آخرین دیدار آنها در هفته چهارم با تیم فوتسال صنایع گیتی پسند را زیر نظر گرفتم و به خوبی از وضعیت این تیم از نظر فنی و تاکتیکی آگاهی دارم.



وی بیان داشت: صبای قم در هفته چهارم مسابقات لیگ برتر فوتسال در خارج از خانه، بازی‌ بسیار سنگینی را مقابل تیم‌ شهرداری ساوه برگزار کرد، در این بازی‌ با اینکه سبب فشار زیادی به بازیکنان ما شد اما از سوی دیگر برای محک بازیکنان ما در شرایط سخت نیز مفید بود.



صبای قم از ساعت 16 پنجشنبه سی و یکم شهریور ماه در دیداری خانگی از هفته پنجم مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور میزبان تیم فولاد گستر تبریز خواهد بود.

