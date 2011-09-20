توسعه تعاون بسترساز حل مشکلات اقتصادی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر شیخی ظهر سه شنبه در جمع پرسنل بخش تعاون استان مرکزی افزود: استان مرکزی به عنوان یک استان صنعتی و کشاورزی در کشور مطرح است و باید با استفاده از توانمندیهای این استان در بخش تعاون بستر پویایی اقتصاد کشور را فراهم کرد.

وی با بیان این که گسترش تعاونی ها در بخش کشاورزی و تولیدی جای کار بسیاری در استان دارد گفت: باید با شناسایی توانمندی ها و بالفعل کردن آنها بخش تعاون را در سال جهاد اقتصادی بیش از پیش گسترش داد.

شیخی ادغام وزارت خانه های تعاون، کار و امور اجتماعی را یک اتفاق مبارک در نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: فعالیت های این حوزه ها همچون زنجیرهای حلقه شده در هم هستند که هر یک جدا از دیگری نمی توانند در راستای تحقق اهداف موفق باشند.

مدیرکل تعاون، کار و امور اجتماعی استان مرکزی یادآور شد: این سه بخش در کنار هم می تواند نتیجه خوب و بهتری ارائه دهند.