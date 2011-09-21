25 دوره آموزش قرآن کریم در زابل برگزار شد

هانیه اعرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 25 دوره آموزش قرآن در رشته های روخوانی، روانخوانی، تجوید الصلاه، مفاهیم، قرائت سطح یک، سه و چهار و حفظ قرآن کریم در مساجد، هیئت بانوان و خانه های روستایی قرآنی در زابل برگزار شده است.

وی گفت: با توجه به اینکه آموزش تشکیل ‌دهنده پایه و اساس فعالیت ‌های فرهنگی در بخش علوم قرآنی است، لذا باید تناسب آن با سطح علمی و میزان درک و فهم کودک و نوجوان در نظر گرفته شود.

وی افزود: اخذ آزمون و سنجش اولیه از معلم و مدرس قرآن کریم تا حد قابل توجهی قدرت عمل و تشخیص لازم را در برنامه‌ ریزی‌ های بعدی برای اجرای آموزش‌ های قرآنی بالا می‌ برد.

مسئول کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی زابل بیان داشت: آموزش به معنای استفاده از لوازم و امکانات آموزشی به منظور ترسیم چارچوب کاری برای معلم در اجرای یک آموزش مفید و مثمرثمر است.