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۳۰ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۴۷

اعرابی به مهر خبر داد:

25 دوره آموزش قرآن کریم در زابل برگزار شد

25 دوره آموزش قرآن کریم در زابل برگزار شد

زابل - خبرگزاری مهر: مسئول کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی زابل گفت: کانون قرآن این اداره در شش ماهه اول سال جاری 25 دوره آموزش قرآن در مساجد، موسسات قرآنی و خانه های قرآنی روستایی برگزار کرده است.

هانیه اعرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 25 دوره آموزش قرآن در رشته های روخوانی، روانخوانی، تجوید الصلاه، مفاهیم، قرائت سطح یک، سه و چهار و حفظ قرآن کریم در مساجد، هیئت بانوان و خانه های روستایی قرآنی در زابل برگزار شده است.

وی گفت: با توجه به اینکه آموزش تشکیل ‌دهنده پایه و اساس فعالیت ‌های فرهنگی در بخش علوم قرآنی است، لذا باید تناسب آن با سطح علمی و میزان درک و فهم کودک و نوجوان در نظر گرفته شود.

وی افزود: اخذ آزمون و سنجش اولیه از معلم و مدرس قرآن کریم تا حد قابل توجهی قدرت عمل و تشخیص لازم را در برنامه‌ ریزی‌ های بعدی برای اجرای آموزش‌ های قرآنی بالا می‌ برد.

مسئول کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی زابل بیان داشت: آموزش به معنای استفاده از لوازم و امکانات آموزشی به منظور ترسیم چارچوب کاری برای معلم در اجرای یک آموزش مفید و مثمرثمر است.

کد مطلب 1413064

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