به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا در بخش دختران در حالی از روز جمعه اول مهرماه در "کوماماتو" ژاپن آغاز می شود که تیم ایران برای نخستین بار در این رقابت‌ها شرکت خواهد کرد.

نخستین دوره این مسابقات در سال 2005 به میزبانی تایلندی‌ها برگزار شد و پس از آن شاهد برگزاری دو دوره دیگر از مسابقات بوده‌ایم. تاریخچه برگزاری این رقابت‌ها به این ترتیب است:

* اولین دوره - سال 2005 - بانکوک تایلند:

1- کره جنوبی، 2- ژاپن و 3- تایلند

* دومین دوره - 2007- چین تایپه:

1- کره جنوبی، 2- ژاپن و 3- چین تایپه

* سومین دوره - 2009 - اردن:

1- کره جنوبی، 2- ژاپن و 3- قزاقستان

تیم هندبال دختران نوجوان کشورمان برای نخستین بار در مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا شرکت کرده و به مصاف حریفانی می رود که حداقل یک تا سه بار در این رقابت‌ها حضور یافته‌اند.

دختران هندبالیست ایران در مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا به تجربه‌ای دست پیدا می کنند که به اذعان بسیاری از کارشناسان این رشته می توانستند در سه دوره قبل این رقابت‌ها به دست آورند اما با بی مهری نسبت به این رده سنی از دستیابی به آن بی نصیب ماندند.

با این حال تیم بی تجربه هندبال دختران ایران پس از تیم جوانان راهی مسابقات قهرمانی آسیا شده است. نوری نایب رئیس فدراسیون در امور بانوان در خصوص حضور این تیم در مسابقات آسیایی به خبرنگار مهر گفت: این تیم میانگین سنی پایینی دارد. ما امیدواریم هندبالیست‌های حاضر در این تیم تجربه خوبی بدست آورند چرا که آنها می توانند در چند دوره مسابقات جوانان و در نهایت بزرگسالان تیم‌های ملی بانوان ایران را همراهی کنند. با این حساب شرکت آنها در دیدارهای آسیایی نوجوانان پشتوانه خوبی برای آینده هندبال بانوان ایران خواهد بود.

وی با بیان اینکه ما توقع کسب نتیجه از این تیم نداریم، گفت: تنها می خواهیم بچه‌ها تجربه کسب کرده، مسابقه داده و بتوانند ارزیابی خوبی از خودشان بدست آورند. برای ما مهمترین مسئله در اعزام این تیم تجربه و ثبت حضور آنهاست. ما باید در آینده بیشتر از این به تیم نوجوانان و جوانان اهمیت بدهیم تا بتوانیم موفق شویم.

این تیم با ترکیب مینا صالحی، آرزو ممیان، مهسا نورشمس سولاری، میترا آغاز، فاطمه سادات موسوی، سپیده ثابت کتانی، طنین علیزاده زیاری، سحر هادی، الهه دیوان نژاد، الناز قاسمی، مرضیه هاشمی فرقانی آزاد، شکیبا اصغر، نیوشا مرادبخش، مریم قاسمی، صبا بخشی پور و توران سلمان پور راهی مسابقات قهرمانی نوجوانان دختر آسیا شده است. مریم علوی و فراهانی به عنوان سرمربی و مربی این تیم را در اولین تجربه برون مرزی‌اش همراهی می کنند.

تیم هندبال نوجوانان کشورمان در اولین تجربه آسیایی خود به ترتیب برابر تیم های قزاقستان، کره جنوبی، ژاپن و قطر مسابقه خواهد داد.

چهارمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان دختر آسیا از اول تا ششم مهرماه در "کوماماتو" ژاپن برگزار می شود.