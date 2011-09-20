به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، "لیث شبیلات" در سخنانی در جشنواره ای در شهر الطفیله در امان گفت : تا زمانی که ملک عبدالله دوم خودش را اصلاح نکند هیچ اصلاحی در اردن محقق نخواهد شد.

وی افزود: ملک عبدالله دوم باید روابط خود را با مردم برای پشت سر گذاشتن بحرانهای عمیقی که اردن با آن روبرو است، مورد بازنگری قرار دهد.

شبیلات با اشاره به مرتبط بودن پادشاه اردن با فساد فراگیر در این کشور بیان کرد: اگر حمایت پادشاه نبود، پرونده های فساد شکل نمی گرفت، هر اصلاحی باید از دیوان پادشاهی آغاز شود به ویژه اینکه سه هزار کارمند دیوان پادشاهی به طور متوالی قانون اساسی را نقض می کنند.

وی افزود: پیمان صلح "وادی العربه" برای آینده اردن خطرناک است و حکومت در حالی با تشکیل وطن جایگزین برای فلسطینی ها در اردن مخالفت می کند که خود حامی طرحهای صهیونیستها و معاهده وادی العربه است.