آغاز کارگاه آموزشی کاربرد بیوانفورماتیک در علوم زیستی در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی کاربرد بیوانفورماتیک در علوم زیستی در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران مستقر در کرج آغاز به کار کرد.
زهرا سادات شبر عضو هئیت علمی و سرپرست بخش بیوانفورماتیک این پژوهشکده در افتتاحیه این کارگاه به عنوان مدرس و مجری به ایراد سخنرانی پرداخت.
کارگاه یادشده با محورهای "بانکهای اطلاعات زیستی"، "نرم افزارهای بیوانفورماتیکی برای دستورزی توالی ها و طراحی پرایمر"، "همردیفی دوتایی و چندتایی توالی ها و ترسیم درخت فیلوژنتیکی" برگزار شده است.
کارگاه آموزشی کاربرد بیوانفورماتیک در علوم زیستی به مدت سه روز در محل بخش بیوانفورماتیک پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران در حال برگزاری است.
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