رويترز:مقامات آمريكايي گفتگو و مذاكره مستقيم با ايران را درشرايط فعلي امكان پذيرنمي دانند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، مقامات ارشد آمريكايي ضمن انكار كردن خواست مقامات آمريكايي براي پيدا كردن راههاي جديد براي گفتگو با ايران اعلام كردند كه احتمال محقق شدن چنين امري به زودي امكان پذير نيست.

البته بايد توجه داشت كه به ادعاي رويترز فرضيه اي وجود دارد كه برخي مقامات ايران و آمريكا مذاكرات مخفيانه اي را با هم دارند اما بعيد به نظر مي رسد كه با جايگزيني جديد كاندوليزا رايس به عنوان وزير امورخارجه آمريكا اين مذاكرات گسترده تر شود.

گفتني است كه حسين موسويان رئيس هيأت مذاكره كننده ايران درنشستها ومذاكرات هسته اي، حدس وگمانها براي مذاكرات ايران و آمريكا را تقويت كرد زماني وي در تهران اظهار كرد كه واشنگتن خواهان مذاكره وگفتگوي مستقيم در مورد برخي مسائل از جمله فعاليتهاي هسته اي ايران است.موسويان در تهران تصريح كرد: " آمريكا خواهان مذاكره با ايران است و تمايلي هم ندارد كه در انجام اين مذاكرات ميانجي و واسطه اي وجود داشته باشد، حتي اگر اروپايي ها خواستار واسطه گري در اين مذاكرات باشند."

در اين رابطه يكي از مقامات آمريكايي كه نخواست نام وي فاش شود اعلام كرد: "وي از هيچ دليل و مدركي كه موئد اين موضوع باشد آگاهي ندارد."

يكي ديگر از مقامات آمريكايي در گفتگو با رويترز گفت: " هيچ كس از انجام تلاشهاي جديد براي برقراري مذاكرات بين ايران و آمريكا كه بيش از بيست و چهار سال است كه روابط ديپلماتيك با يكديگر نداشته اند مطلع نيست."

اخيراً كالين پاول وزير امورخارجه مستعفي آمريكا در كنفرانسي درمصر با كمال خرازي وزيرخارجه ايران در هنگام صرف شام كنار يكديگربودند وگفتگوي كوتاهي نيز بايكديگر انجام دادند اما مقامات آمريكايي هرگونه پيشنهاد شروع مذاكرات از سوي پاول را رد كردند و اعلام كردند كه هيچ راهي براي مذاكرات وجود ندارد.

البته لازم به ذكر است كه پيش از خلع سلاح اتمي ليبي نيز تنها شمار معدودي از روابط و مذاكرات آمريكا و ليبي مطلع بودند تا اينكه با خلع سلاح ليبي اين روابط آشكار و مستحكم تر شد.

اما يكي از مقامات آمريكايي گفته است: " حقيقت اين است كه هميشه اين احتمال وجود دارد كه ما از برخي مسائل خبر نداشته باشيم در حاليكه در حال انجام است اما به اعتقاد من صحبت از اين مسائل در حال حاضر دور از ذهن است و گفتگو مستقيم ايران و آمريكا در برهه كنوني با وجود تغيير وزير امور خارجه آمريكا و با توجه به شرايط موجود بعيد به نظر مي رسد."

كالين پاول وزير امور خارجه مستعفي آمريكا بايد به زودي آماده ترك دفترش و واگذاري آن به كاندوليزا رايس مشاور امنيت ملي آمريكا باشد.

آمريكا از سال 1980 و تسخير سفارت آمريكا توسط دانشجويان ايراني و بحران گروگانگيري هيچ گفتگوي و رابطه ديپلماسي رسمي با ايران نداشته است.

انگليس، فرانسه و آلمان در حال مذاكره و فشار بر مقامات ايران براي توقف برنامه هاي هسته اي اين كشور هستند، چيزي كه مقامات اروپايي و آمريكايي اعتقاد دارند مي تواند براي ساخت بمب اتم مورد استفاده قرار بگيرد در حاليكه ايران همواره بر صلح آميز بودن فعاليتهاي هسته اي خود تاكيد مي كند.

البته اروپايي ها همواره مي گويند كه تلاشهاي آنها بدون حمايت و پشتيباني آمريكا به نتيجه نخواهد رسيد و پيشرفتي نخواهد داشت. ريچارد آرميتاژ معاون وزير امور خارجه آمريكا اخيراً در يك مصاحبه تلويزيوني اعلام كرد بعيد به نظر مي رسد كه ايران فعاليتهاي هسته اي خود متوقف كند بنابراين تمام گرينه هاي آمريكا براي استفاده از زور همچنان باز خواهد ماند.

البته گفتني است كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا از بسياري از جهات تحت فشار است در سياستهاي خارجي آمريكا گفتگو و مذاكره با ايران را هم لحاظ كند.