به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نورا عصر سه شنبه در ارائه گزارش خود از چهل و هشتمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها با بیان این مطلب افزود: دکتر شیخ الاسلامی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی که میهمان این ویژه اجلاس است به پاسخگویی ابهامات و سئوالات اعضای شورای عالی استانها درباره این وزارتخانه در برابر این پرسش ها پرداخت که وضعیت اشتغال و بیمه کارگران ساختمانی، نرخ اشتغال و بیکاری در کشور، مطالبات بازنشستگان سراسر کشور به کجا رسید و سرانجام کارت طلایی بازنشستگان آموزش و پرورش چه شد؟

وی افزود: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به تشریح فعالیت‌های 3 وزارتخانه تعاون، رفاه و کار در فعالیت های گذشته و اهداف پیشین آنها پرداخت و با تاکید بر اینکه ادغام سه وزارتخانه به معنی کاهش وظایف نیست، انتظارات از وزارتخانه جدید را از مجموع سه وزارتخانه پیشین بیشتر دانست.

این عضو شورای شهر گرگان در ادامه تصریح کرد: بنا بر اظهارات این مقام مسئول در برنامه پنجم توسعه سهم تعاون در اقتصاد کشور باید به 25 درصد برسد که این امر نیاز به تلاش بسیاری دارد.

نورا افزود: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به تبیین بخش کار در کشور پرداخت و وظیفه این بخش را پشتیبانی از نیروهای کاری شاغل در کشور مطرح کرد که پیگیری مواردی همچون قرارداد، حقوق، بیمه، حضور و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها، پیگیری دعاوی و شکایات و آموزش‌ها از جمله وظایف این بخش است.

کاهش 10 درصدی تلفات کارگری

نماینده گلستان در شورای عالی استان ها ادامه داد: شیخ الاسلامی تعداد کارگران شاغل را حدود 10 میلیون نفر دانست و اعلام کرد در طول سال گذشته میزان تلفات در بخش کارگری 10 درصد کاهش یافته است این در حالی است که به میزان 2.5 میلیون نفر کارگر به واحدهای کارگری اضافه شده است.



به گفته وی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش کارگران ساختمانی نیز گفت: به اعتقاد من کارگران ساختمانی مستحق ترین افراد برای دریافت خدمات بیمه ای هستند البته از آنجا که اعتبار بیمه این افراد برای دولت بسیار سنگین است لازم است بخشی از آن را توسط فرد، بخشی توسط پیمانکار و بخشی دیگر توسط دولت تامین شود.



وی افزود: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص اظهار داشت در گام نخست پیش بینی بیمه 20 هزار کارگر ساختمانی در دستور کار بود که امسال قرار است 400 هزار نفر دیگر تحت پوشش بیمه ساختمانی قرار گیرند برای ما مهم بیمه کردن این افراد است اگرچه در این مسیر با مشکلاتی مواجه هستیم.



نماینده گلستان در شورای عالی استان ها در پایان گفت: تفاهمنامه های منعقد شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با شورای عالی استانها به قوت خود باقی است و در صورت نیاز به روز رسانی می شود.