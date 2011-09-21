به گزارش خبرگزاری مهر، جواد دلاوری در جلسه کمیسیون ایمنی راه های استان قم که با حضور مدیر کل ایمنی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور برگزار شد، با اشاره به موقعیت ویژه استان در شبکه راه های کشور و حضور سالانه بیش از 20 میلیون نفر از ارادتمندان اهل بیت (ع) در شهر قم گفت: قم پل ارتباطی 17 استان کشور با استان های دیگر و پایتخت کشور است و این شبکه ارتباطی نگاه ویژه و حمایت ملی بیشتری نیاز دارد.



شناسایی 71 نقطه پرحادثه در استان قم



وی شناسایی 71 نقطه و مقطع پرحادثه استان را یادآور شد و اظهار داشت: این نقاط باید در یک برنامه مدون اصلاح و ایمن سازی شوند تا شاهد ترافیک و رفت و آمد ایمن هم میهنانمان در کلیه محورهای استان مواصلاتی باشیم.



دلاوری با تأکید بر حضور فیزیکی فعال تر عوامل پلیس راه در نقاط و مقاطع حادثه خیز بیان داشت: راه های شریانی اصلی و فرعی استان به ویژه محور قم - گرمسار با نصب دوربین و گشت نامحسوس پلیس کنترل می شود.



تاکید بر تسریع در احداث باند دوم محور قم - جعفریه



معاون امور عمرانی استانداری قم همچنین بر اهمیت و تسریع در احداث باند دوم محور قم- جعفریه با توجه به جذابیت سفر و کوتاهی مسیر و زمان در سفر به استان های شمال و شمال غرب کشور تأکید و یادآور شد: در حال حاضر این محور یکی از پر ترددترین محورهای استان است و بالطبع حوادث و تصادفات بیشتری به وقوع می پیوندد که لازم است به احداث باند دوم این محور سرعت بیشتری داده شود.



در 4 ماه اول امسال، 48 هزار اعمال قانون در حوزه راههای استان صورت گرفت



بر پایه این گزارش، در این جلسه سرهنگ نوری فرمانده پلیس راه استان قم از انجام 48 هزار مورد کنترل و اعمال قانون در حوزه راه‌های ارتباطی استان در 4 ماهه اول سال جاری خبر داد و گفت: حضور پلیس در نقاط حادثه خیز و پرتردد محورهای استان بسیار ملموس است و باعث کاهش آمار تصادفات جاده ای گردیده است.